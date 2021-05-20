أسعار بورصة الدواجن اليوم الخميس 20-5-2021 في مصر

شهدت أسعار بورصة الدواجن ارتفاعا ملحوظا بمقدار يتراوح ما بين 2 إلى 4 جنيهات بجميع مشتقاتها، وذلك بعد انتهاء موسم الإقبال على شراء اللحوم البيضاء خلال رمضان وعيد الفطر المبارك.

واستمرارًا لسلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها جريدة «الوطن» لجمهورها على مدار الساعة، تستعرض متوسط أسعار بورصة الدواجن، اليوم الخميس الموافق 20 مايو الجاري، ومشتقاتها في الأسواق المحلية، بالإضافة إلى الأسعار المعلنة من الغرفة التجارية للثروة الداجنة، والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار بورصة الدواجن من الغرفة التجارية

بورصة الدواجن ارتفعت في الأسواق اليوم بسبب زيادة الإقبال، ليتراوح سعرها بين سعر 28 و30 جنيهًا في المزرعة، وتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 30 إلى 32 جنيهًا، وفقا للدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات خاصة لجريدة الوطن.

ونوه عبدالعزيز إلى أن سعر كيلو الدواجن البلدي سجل نحو 34 جنيهًا من المزرعة، لتباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 38 إلى 39 جنيهًا، وقد تختلف الأسعار حسب تكلفة النقل التي يتحملها التاجر.

كما وصل سعر الفراخ البيضاء من 28 جنيهًا، لتصبح بسعر يتراوح ما بين 30 إلى 32 جنيهًا في السوق المحلي.

سعر البيض والكتاكيت

وشهد سعر كرتونة البيض بالمزرعة ارتفاعا أيضًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 32 جنيهًا، والبلدي 45 جنيهًا، فيما تراوح سعر الكتكوت في المزارع ما بين 7 و9 جنيهات.

أسعار الدواجن في الأسواق المصرية

وفيما يلي نعرض أبرز أسعار الدواجن في السوق المحلية:

وصل سعر الكيلو جرام من الشيش إلى 75 جنيهًا.

سجل سعر الكيلو جرام من الكبد والقوانص نحو 42 جنيهًا.

تراوح سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء اليوم، ما بين 30 إلى 32 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو كبد الدجاج اليوم، نحو 47 جنيهًا.

ووصل سعر الكيلو جرام من البط في الأسواق إلى 53 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو البانيه عند 85 جنيهًا.

وصل سعر الكيلو جرام من الدواجن البلدي نحو 38 جنيهًا.

وبلغ سعر الكيلو جرام من الوراك اليوم نحو 40 جنيهًا.

وأخيرا استقر سعر الكيلو جرام من الدبابيس عند 47 جنيهًا.