شكري: رعاية مصر مفاوضات إسرائيلية فلسطينية وارد أن يحدث مستقبلا

علق السفير سامح شكري، وزير الخارجية، على مدى إمكانية رعاية الدولة المصرية مفاوضات إسرائيلية فلسطينية، للوصول إلى حل شامل وعادل للقضية، حيث ذكر أن مصر عليها التشاور مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي والتشاور مع الشركاء الدوليين، والرباعية الدولية للوصول إلى حل للقضية، وهذا الأمر وارد أن يحدث مستقبلًا.

وأضاف «شكري»، خلال حواره في برنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة « إم بي سي مصر»، أن رعاية مصر للمفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين وارد أن يحدث مستقبلًا، لكن مصر تركز الآن على تثبيت هدنة وقف إطلاق النار وفتح قنوات تواصل مع الجانبين، والهدف واضح أمامنا وهو استنئاف العملية التفاوضية والوصول لها.

وأشار وزير الخارجية، إلى أنه كان هناك الكثير من التفاوضات بين إسرائيل وفلسطين بخصوص القضية الفلسطينية لكنها لم تحقق أو لم تؤدِ إلى النتيجة المرجوة، «الأحداث الحالية والمعاناة التي عاشتها المنطقة تدل على أنه يجب على كل الأطراف أن يعوا ضرورة التوصل لحل شامل وحل عادل للقضية الفلسطينية تؤدي إلى حل الدولتين».