سامح شكري: نعمل على وضع إجراءات لعدم إفساد الهدنة في غزة

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر تتعامل بحذر مع اتفاق وقف إطلاق النار، وهناك وفدان أمنيان يعملان على تثبيت الهدنة في غزة، والحديث مع الطرفين، ووضع إجراءات لعدم حدوث أي شيء يفسد الهدنة.

وأضاف «شكري»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، على فضائية «MBC مصر»، الجمعة، أن مكالمته مع نظيره الإسرائيلي، توضح وجود اهتمام من إسرائيل للحفاظ على الهدنة.

وتابع وزير الخارجية المصري، أنه منذ اندلاع التوتر في القدس، والتصعيد بين الطرفين، هناك حرص مصري للتحرك مرتبط بمصلحة الشعب الفلسطيني، والحفاظ على الهوية العربية ومنع الاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية والحفاظ على الوضع القائم والوصاية الهاشمية، مشيرا إلى أن رقعة التصعيد كان يمكن أن تتسع.

وأوضح، أن «إخوتنا في غزة تعرضوا لأعمال عسكرية لها تأثير بالغ على القطاع، ومصر حاولت تجنيب الفلسطينيين ويلات الأعمال العسكرية من خلال وقف إطلاق النار، والمخابرات العامة كانت في مقدمة الساعين لذلك، والتواصل بين حماس وإسرائيل وبقية مؤسسات الدولة أيضا على المستوى السياسي والصحي وأيضا الأحزاب وتم احتواء الأمر، ولم تتسع دائرة العنف، والآن نركز على جهود إعادة إعمار غزة».