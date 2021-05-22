هل ستعطي مصر جرعة ثالثة من لقاح كورونا؟.. هالة زايد تجيب

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تعليقا على إمكانية إعطاء جرعة ثالثة من لقاح فيروس كورنا: «مش منطقي نتعرض لأي شيء خارج تجارب تسجيل اللقاح، وكل اللقاحات حصلت على موافقة الطوارئ بعد التأكد من فعاليتها، والفعالية كانت مرتبطة بعدد الجرعات».

وأضافت «زايد»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية»، المذاع على قناة «MBC مصر» الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب: «تم تسجيل سينوفارم، وأسترازينكا، بعد تجارب على جرعتين، ويتم حاليا دراسة تجارب على منح جرعة ثالثة وهذا وارد لكل اللقاحات، ولكن ماعتقدش ده هيحصل السنة دي»، موضحة أن كل اللقاحات حصلت على موافقة الطوارئ، وهي مرحلة قبل المرحلة الرابعة من الأبحاث، وعندما يتم الانتهاء من المرحلة الرابعة يمكن الحديث عن جرعة ثالثة، لافتة إلى أنهم ينتظرون توصية الصحة العالمية في هذا الشأن، ثم يطبقون توصية المنظمة».

وعن إعادة انتخابها مرة أخرى رئيسا للمجلس التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، قالت «زايد»: «تشرفت بإعادة انتخابي مرة أخرى، كرئيس للمجلس التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، لمدة سنتين، وهذا يعكس الدور الكبير الذي أدته مصر في جائحة فيروس كورونا، حيث قدمت مصر مساعدات لكافة الدول العربية، وهناك لجان فنية تنعد بشكل دوري لنقل التجربة المصرية، في الأزمات المختلفة مثل أزمة الأكسجين، ودور مصر كان له مردود كبير جدا، وكان هناك طلبا عربيا بأن تكون مصر عضوا دائما في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب».

وأوضحت: «عندما نطلب أي شيء من الجهات الدولية فإن الاستجابة بقت سريعة وبشكل عال جدا بسبب قيمة مصر ودورها».

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 677 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 184373حالة حتى أمس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1153 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 61 حالة جديدة.

وذكر «مجاهد» أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 250391 من ضمنهم 184373حالة تم شفاؤها، و 14559حالة وفاة.