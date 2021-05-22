«حنقدر».. حكاية فوتوسيشن لاعبي منتخب مصر لليد بمعسكر الغردقة

حرص لاعبو المنتخب المصري لكرة اليد، على تصوير «فوتوسيشن» في المعسكر المقام بأحد المنتجعات السياحية الرياضية بمدينة الغردقة، استعدادا لأوليمبياد طوكيو 2021 والذي حمل عنوان «حنقدر»، وذلك بعد الانتهاء من أحد التدريبات البدنية الشاقة بصالة الأحمال البدنية على سبيل التفاؤل بتحقيق ميدالية َومركز متقدم في الاوليمياد.

وقال محمد عيد، المسؤل عن معسكر المنتخب المصري لكرة اليد بالغردقة، إن فكرة «الفوتوسيشن»، جاءت على سبيل التفاؤل، وذلك عقب الانتهاء من أحد التدريبات البدنية الشاقة بصالة الأحمال المخصصة للمنتخب، وإحساس اللاعبين بنشوة القوة وشعورهم بقدرتهم على أنهم قادرون على التحدي وتحقيق ميدالية ومركز متقدم في أوليمبياد طوكيو 2021، والتى ستقام فى يولیو المقبل.

وقد أسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعه الثانية والتي تضم السويد والدنمارك والبرتغال والبحرين.

وأكد «عيد» أن لاعبي المنتخب أدوا تدريبات بدنية شاقة منذ َوصولهم المعسكر المغلق بالمنتجع الرياضى بمدينة الغردقة، تحت إشراف مدرب الأحمال الكرواتي، بناء على تعليمات المدير الفني الإسباني روبرتو جارسيا، لافتا إلى توفير كل سبل الراحة والاحترافية في التعامل داخل المعسكر، والذي يستمر حتى نهاية شهر مايو الجاري.

وأوضح محمد عيد، أن المنتخب المصري لكرة اليد، بدأ َمعسكره المغلق بالغردقة في نفس المنتجع الرياضي الذي أقام فيه المنتخب معسكره التدريبي قبل بطولة كأس العالم لكرة اليد والتي استضافتها مصر في شهر يناير الماضي، وذلك على سبيل التفاؤل بناء على رغبة المدير الفني الإسباني روبرتو جارسيا، والذي أشاد بجو الغردقة والمنتجع السياحي الرياضي، لافتا إلى أن الغردقة تمتلك مقومات طبيعية وسياحية تجعلها محط أنظار الفرق العالمية الكبرى، مؤكدا أن معسكر المنتخب سوف يستمر لمدة أسبوعين.