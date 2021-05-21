عاجل.. مصرع زوج وإصابة زوجته في حادث انقلاب سيارة بطريق «رأس غارب - الغردقة»

لقى شخص مصرعه وأصيبت زوجته، إثر انقلاب سيارة ملاكي تحمل لوحات «3851 ق د س» بطريق رأس غارب - الغردقة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى رأس غارب المركزي، والمصابة لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سليمان شتا مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من اللواء خالد عبد الهادي مدير مباحث الجنائية، يفيد بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة رأس غارب إخطارا بوفاة رجل وإصابة زوجته، إثر انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 20، على طريق رأس غارب الغردقة اتجاه الغردقة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقلت سيارة إسعاف الجثة والزوجة لمستشفى رأس غارب المركزي لتلقي العلاج اللازم، فيما أكد مصدر طبي بمستشفى رأس غارب المركزى بأن إصابات الزوجة خفيفة وحالتها الصحية مستقرة.