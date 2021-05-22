دوين جونسون «كلب خارق» في فيلم «League of Super-Pets»

يعود الممثل الأمريكي دوين جونسون المعروف بـ «ذا روك» إلى السينما، بتقديم دور بطل خارق جديد، ولكن التجربة هذه المرة مختلفة حيث يقوم بدور «كلب» خارق في فيلم رسوم متحركة بعنوان «League of Super-Pets» من إنتاج «دي سي كومكس».

يركز فيلم الرسوم المتحركة على الكلب الخارق الذي يتعاون مع قط طائر لوقف الجريمة، بينما يكون «سوبرمان» في إجازة، ومن المقرر طرحه في دور العرض في 20 مايو 2022، وذلك وفقا لما نشره موقع «فاريتي».

وسيقوم «جونسون» بتقديم الأداء الصوتي لشخصية الكلب الخارق «كريبتو»، والذي سبق وتم تقديمه في مسلسل رسوم متحركة أمريكي، عُرِض لأول مرة في 25 مارس 2005 واستمر عرضه على مدار عام.

ويتولى جاريد ستيرن كتابة وإخراج الفيلم، بالاشتراك مع سام ليفين في إخراج أول فيلم على الإطلاق يتناول قصة الحيوان الأليف لـ«سوبرمان»، وحتى الآن لم يتم اختيار النجوم المشاركين لـ «جونسون» بعد.

بالإضافة إلى تقديم عن الشخصية الرئيسية ، يقوم «جونسون» بإنتاج الفيلم من خلال شركته «Seven Bucks Productions» ، جنبًا إلى جنب مع شركائه «Dany Garcia» و«Hiram Garcia».

ولم يكن «كريبتو» هو الشخصية الخارقة الوحيدة التي سيقدمها «ذا روك» على الشاشة، حيث يدخل دواين جونسون إلى عالم الأبطال الخارقين للمرة الأولى، حيث أول أعماله المأخوذ عن كتاب هزلي شخصية البطل الخارق «بلاك آدم»، التي تعتبر إحدى شخصيات «دى سى كوميكس»، يعود الظهور الأول لـ «بلاك آدم» إلى عام 1945 في القصص المصورة الهزلية، فهو شخصية شريرة تتميز بالسرعة الخارقة والقدرة على الطيران.

ومن المنتظر طرح فيلم «Black Adam»، وذلك بعد سلسلة طويلة من التأجيلات بسبب جائحة كورونا، في 29 يوليو 2022 في جميع أنحاء العالم، وذلك وفقا لما أعلنه دواين جونسون في إعلان قصير عبر حسابه الرسمى على «إنستجرام».