معلومات عن فيلم "Red Notice": يجمع دوين جونسون ورايان رينولدز

تعرض منصة نتفلكس فيلم "Red Notice" عام 2021، حيث يضم نجم الحركة داوين جونسون، ورايان رينولدز.

وكتب "دوين" على صفحته بموقع "إنستجرام"، قائلًا: "شكرًا لنجوم الفيلم على التزامكم وموهبتكم وقدرتكم على صناعة فيلم رائع نأمل أن يعجب الجمهور".

ويكتب الفيلم ويخرجه روسون مارشال ثيربر، ويحكي عن أحد وكلاء الإنتربول الذي يتعقب أكثر لصوص الفن المطلوبين في العالم.

ويُصنف "Red notice" باعتباره فيلم أكشن - مغامرات - كوميدي، وتبلغ ميزانية الفيلم 200 مليون دولار وهي أكبر ميزانية لنتفلكس حتى الآن بحسب موقع "IMDB".

يعتبر "Red Notice" التعاون الثاني بين دوين جونسون ورايان رينولدز، لقد سبق لهم أن لعبا دور البطولة معًا في فيلم Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw عام 2019، والذي أخرجه ديفيد ليتش، وشارك في بطولته جاسون ساثام، إدريس إلبا، هييلين ميرن وغيرهم، وحقق الفيلم إيرادات تخطت 760 مليون دولار، بينما كانت تكلفة إنتاجه 200 مليون دولار.

وبطل الفيلم دواين جونسون، ولد في ولاية كاليفورنيا بأمريكا 2 مايو 1972، وله الكثير من أفلام الأكشن، وأعلنت مجلة "فوربس"، بأنه أعلى الفنانين أجرًا في هوليوود، بعدما كانت أرباحه في الفترة من يونيو 2019 ويونيو 2020 تساوي 87.5 مليون دولار.

وعرض للممثل دوين جونسون، عام 2019 عدد من الأعمال، بينها Jumanji" The Next Level"، من إخراج جيك كسدان، وشارك في بطولته جاك بلاك، وأيضًا فيلم "Fighting with My Family"، من إخراج وتأليف ستيفن ميرشانت.

كما شارك في فيلم "Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw"، من إخراج ديفيد ليتش، وشاركه البطولة جيسون ستاثام، وإدريس إلبا، وهيلين ميرين، وكانت تكلفة إنتاج الفيلم 200 مليون دولار، بينما تخطت أرباحه الـ 759 مليون دولار.

ويحضر دوين لعدد من الأعمال بينها "Jungle Cruise،The Kin، وBlack Adam بالإضافة إلى فيلم Doc Savage.