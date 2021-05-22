صحة الغربية: العمل مستمر بمراكز لقاح كورونا في أيام الإجازات والعطلات

أعلنت مديرية الصحة بالغربية، استمرار عمل مراكز تطعيمات لقاح كورونا على مستوى المحافظة، بواقع 20 مركزا، خلال أيام الإجازات والعطلات الرسمية من 9 صباحا وحتى الـ9 مساء، داعية جموع الموطنين إلى التسجيل للحصول على اللقاح.

وكيل صحة الغربية: تخصيص 20 مركزا لتلقي لقاح كورونا بقرى ومراكز المحافظة

وجاء ذلك في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بضرورة تكثيف الجهود خلال أيام العطلات الرسمية لتقديم خدمة طبية جيدة للمواطنين بمراكز إعطاء اللقاح.

صحة الغربية: رفع حالة الاستعداد بجميع قرى ومراكز المحافظة لتأمين المواطنين

وأشار الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، إلى أن المديرية ترفع حالة الاستعداد بجميع قرى ومراكز المحافظة، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية.

كما شدد وكيل وزارة الصحة بالغربية، على ضرورة استمرار التنسيق والتكامل بين الإدارات المعنية المختلفة من المديرية والإدارت الصحية والمستشفيات، لتوفير كل أوجه الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة لمصابى كورونا، وتطبيق البروتوكولات العلاجية المتبعة.

وطالب وكيل الوزارة بزيادة عدد الأسرّة بالمستشفيات المخصصة لاستقبال حالات الإصابة، تحسباً لزيادتها، مع التشديد على توفير وسائل الحماية الشخصية للأطقم الطبية والعاملين بالقطاع الصحى، وكذلك المتابعة المستمرة لموقف الأكسجين الطبى والمخزون الاستراتيجى منه بشكل يومى بكل مستشفى.

صحة الغربية: تخصيص أرقام لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن (105)، و(15335) ورقم الواتساب (01553105105)، بالإضافة إلى تطبيق (صحة مصر) المتاح على الهواتف.