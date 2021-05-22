«بايدن» يشيد بدور مصر في إقناع الفصائل الفلسطينية بوقف إطلاق النار

أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالدور المصري في إقناع الفصائل الفلسطينية بوقف إطلاق النار، مؤكدا في الوقت ذاته، أنه لا تغيير في التزامه تجاه إسرائيل، وحل الدولتين هو الحل الوحيد والرد الوحيد للنزاع «الإسرائيلي-الفلسطيني»، داعيا المجتمع الدولي لدعم إعادة إعمار غزة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

«بايدن»: سأسعى لطرح حزمة لإعادة إعمار غزة

وأضاف «بايدن»، أنه سيسعى لطرح حزمة لإعادة إعمار غزة، موضحا أنه طلب من الإسرائيليين العمل على وقف الاشتباكات في «القدس المحتلة».

وأوضح الرئيس الأمريكي، أنه لا سلام إلى أن تعترف المنطقة صراحة بحق إسرائيل في الوجود، مشيرا، إلى أن الحزب الديمقراطي «الذي ينتمي إليه»، لا يزال يؤيد إسرائيل.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ناقش في اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس الجمعة، إجراءات لضمان صمود وقف إطلاق النار القائم بين الفلسطينيين وإسرائيل، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز»الإخبارية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، إن «بلينكن» أبلغ «عباس» أن واشنطن ملتزمة بالعمل مع السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة لتقديم مساعدات إنسانية سريعة، وحشد الدعم الدولي لإعادة إعمار غزة.

من جانبه، قال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إسماعيل هنية، أمس الجمعة: «سنعمل على إعادة إعمار غزة بجهود الخيرين من العرب».

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أجرى أمس الجمعة، اتصالاً هاتفياً، بالرئيس الفلسطيني، مؤكدا إدانة بلاده وشجبها للاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال الملك سلمان، إن السعودية ستواصل جهودها على كل الأصعدة لوقف الإجراءات والاعتداءات الإسرائيلية على القدس المحتلة من خلال التواصل مع الأطراف الفاعلة لممارسة الضغوط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي، متمنياً للشعب الفلسطيني الأمن والسلام.

وفي سياق متصل، أعرب الرئيس الفلسطيني، عن تقديره البالغ للمواقف السعودية منذ عهد الملك عبدالعزيز وحتى اليوم، معرباً عن شكره للملك سلمان، وللحكومة السعودية على جهودها المبذولة في المنظمات الدولية والإسلامية والعربية لوقف العدوان الإسرائيلي ونصرة الشعب الفلسطيني.

السعودية تثمن الجهود المصرية في وقف إطلاق النار في قطاع غزة

من جانبها، عبرت وزارة الخارجية السعودية، عن ترحيب الرياض بإعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مثمنة الجهود المصرية، وكذلك جهود الأطراف الدولية الأخرى في هذا الشأن.

وأعربت الرياض، عن تطلعها إلى تضافر الجهود لإيجاد تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، وبما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها «القدس الشرقية»، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وفي سياق آخر، قطعت النائبة الفرنسية، المنتمية لحزب «فرنسا الأبية» اليساري المتشدد، دانيال أوبونو، أمس الأول الخميس، مشاركتها في بث مباشر على قناة « آي 24» الإسرائيلية بعد اتهامها بـ«معاداة السامية» لدفاعها عن حقوق الشعب الفلسطيني.

وأعربت «أوبونو»، في تصريحات للقناة الإسرائيلية، عن ترحيبها بإعلان وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، وقالت: «لم يتم حل المشاكل التاريخية والبنيوية، فمصدر العنف والتوتر في غزة والقدس يمتد لما قبل هذه الهجمات».

وأضافت النائبة الفرنسية: «إذا لم تحل مشكلة الاستعمار والقدس، ولم يتم تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي بخصوص المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني، فإن التوتر سيستمر».

من جانبه، قال أحد الصحفيين المشاركين في البرنامج: «سيكون من المناسب تغيير اسم حزبكم، يجب أن يكون (فرنسا الأبية) الإسلاموية أنتم تمثلون حزبا معاديا للسامية وليس للصهيونية، ولا أخشى قول ذلك»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وغادرت «أوبونو»، على إثر هذا الاتهام، البث المباشر، وقالت النائبة الفرنسية: «سأغادر البرنامج لأنه لا يمكن القبول بهذه الإساءات التي تفوهتم بها، ولن أسمح بالإساءة إلي في هذا البرنامج، ولن أضيع الوقت بالاستماع لمثل هذه الإساءات».