عمرو أديب: سمير غانم كان صاروخ كوميديا ونعي الرئيس له يناسب مقامه

نعى الإعلامي عمرو أديب الفنان سمير غانم الذي وافته المنية الخميس، عن عمر ناهز 84 عاما متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، قائلا: «بعزي العالم العربي في هذا الرجل الذي أشاع البسمة والضحكة الفنان القدير سمير غانم، النهاردة الرئيس عبدالفتاح السيسي كتب عزاء لهذا الفنان المتميز الجميل، وهذا شئ يناسب مقام هذا الفنان العبقري، سمير غانم مكنش عادي وطبيعي، كان عنده قدرة إنه يضحكك في أي وقت».

وأضاف «أديب»، خلال برنامجه «الحكاية»، المذاع على شاشة «mbc مصر»، «بعزي زوجته الفنانة العظيمة دلال عبدالعزيز وندعيلها بالشفاء العاجل، دلال اللي كانت بتقوم بالواجب ومفيش عزا أو جنازة في الوسط الفني ومتروحهاش النهاردة يشاء القدر أنها متقدرش تيجي جنازة أحب الناس لها زوجها اللي كان بالنسبة لها الزوج والأخ والأب والمعلم والمدرس».

وواصل: «كان ليا الحظ لما كنت صحفي محرر فني أحضر كواليس مسرحيات سمير ودلال وتروح تقف في أوضة اللبس الخاصة بسمير عشان تاخد منه كلام للمسرحية، سمير في أوضة اللبس حاجة وقبل الخروج على المسرح حاجة وعندما يخرج من المسرح حاجة تانية خالص، الجدية الشديدة في الكواليس وصاروخ الكوميديا على المسرح، ناس كتير لغاية دلوقتي مش قادرة تصدق إنه مات، وانا رأيي إنه مامتش».

واختتم: «فقدنا واحد من أهم ممثلي الكوميديا في مصر، جيل لن يعوض، ومن وقت ما سمعت الخبر لغاية دلوقتي بنسى كتير إن سمير غانم مات، أوقات كثيرة هذا الأمر لا أتذكره إلا لما يجي الخبر أو لما يبقى فيه لمحة على الخبر، غير كدة سمير غانم بالنسبة ليا موجود علطول، رحم الله الفنان، وبعزي إيمي ودنيا ورامي وحسن».