تحذير طبي من إبلاغ دلال عبد العزيز بوفاة سمير غانم

ما زال الحزن يسيطر علي المصريين بعدما غيب الموت الفنان الكبير سمير غانم، أحد أساطير الكوميديا في مصر، ليتساءل الجمهور عن تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، التي ما زالت تعاني من فيروس كورونا المستجد داخل العناية المركزة.

مصدر: الأسرة قررت عدم إخبارها بوفاة زوجها

وكشف مصدر لـ«الوطن» عن تطورات الوضع الصحي للفنانة دلال عبد العزيز، والذي أكد أنها وضعها الصحي غير مستقر إثر إصابتها كورونا، كما أن الأسرة قررت عدم إخبارها بوفاة زوجها خوفا من تدهور حالتها الصحية.

وأضاف المصدر أن حالتها شهدت تحسنا بسيطا خلال الساعات الماضية، وهو التحسن الأهم لها منذ دخوله العناية المركزة قبل 10 أيام، كما أن هناك متابعة دقيقة لحالتها الصحية لحظة بلحظة.

رئيس قسم المناعة: لا تخبروا دلال عبد العزيز بوفاة زوجها

من جانبه، قال الدكتور أشرف عقبة رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إنه من المؤكد أن تسيطر الحالة النفسية للمريض على شفائه من فيروس كورونا، وذلك لأن هناك العديد من خلايا المخ تتأثر بشكل كبير عند سماع الأخبار السيئة.

وأضاف عقبة في تصريحات خاصة إلى «الوطن»، أنه يجب على المريض أن يستقبل الأخبار السيئة بالرضا بقضاء وقدر الله، كما أنه لا بد ألا يخبر أحد زوجة الفنان سمير غانم بوفاة زوجها، لأنه من الممكن أن يكون له تأثير سلبي على تعافيها من إصابتها بفيروس كورونا.

وأوضح رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، أن الأخبار السيئة توثر علي قدرات خلايا المخ علي العمل بشكل طبيعي وجيد، كما أنه لا يجب ترك المريض بمفرده عند إخباره بالأخبار السيئة، ولا بد من وجود المواساة والدعم للمريض في هذه اللحظة.

وطالب عقبة، المصريين أن يكثفوا الدعاء في الوقت الحالي للفنانة دلال عبد العزيز، متمنيا لها الصحة والسلامة: «بتمني ربنا يشفيها ويرحم الفنان سمير غانم، دول كتير ضحكونا».