عمرو أديب ناعيا سمير غانم: نحت في الصخر ولم يكن نجما بالصدفة

نعى الإعلامي عمرو أديب، الفنان سمير غانم، الذي وافته المنية الخميس، عن عمر ناهز 84 عاما متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا، قائلا: «مصر فقدت واحد كل الناس بتحبه، وفيه فنانين ينطبق عليهم تعبير أنهم نحتوا في الصخر، لا هو صدفة ولا هو كان متعرف على حد ولا هو السوشيال ميديا رفعته، ولا أي حاجة، دي ناس بنت طوبة على طوبة، راجل بقاله 60 سنة فنان، وخدها من تحت، حفلات وأضواء المدينة والإذاعة والتلفزيون وثلاثي أضواء المسرح ومسرحيات، راجل عامل 300 عمل».

ووصف «أديب»، خلال برنامجه «الحكاية»، المذاع على شاشة «mbc مصر»، سمير غانم، بالفنان العظيم والقيمة غير الطبيعية، «فقدت مصر فنان حقيقي ومدرسة للكوميديا، على فكرة فيه كوميديانات كتير شبه بعض، لكن سمير غانم كان خاص وله أسلوب وطريقة وماشية ولبس خاص، محدش يقدر يقلده أو يعمل زيه، ووصل بعرق جبينه وتعبه وإلحاحه الجيد المستمر بأعمال عظيمة فالناس تفضل تحبه».

وواصل: «ناس كتير لغاية دلوقتي مش قادرة تصدق إنه مات، وانا رأيي إنه مامتش، وmbc مصر عملت تكريم جميل امبارح، لما تشوف مسرحية المتزوجون تقلب من قناة لقناة تلاقيها، ونسمع جمل نحتها سمير غانم في الوجدان».

وتابع: «النهاردة في جنازة سمير غانم كانوا دايما بيقولوا هو مخلف بنات، بس كمان ساب ولاد، ساب حسن الرداد ورامي رضوان، الاتنين كانوا واقفين مع إيمي ودنيا، كوكبة من أهل الفن موجودين».

يذكر أنّ سمير غانم، من مواليد 15 يناير 1937، هو ممثل كوميدي مصري، تخرج في كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة «ثلاثي أضواء المسرح» الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، كان أشهرها «طبيخ الملايكة» و«روميو وجوليت»، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة.