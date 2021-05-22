أداء متباين لـ الأسهم الأمريكية عند الإغلاق.. وارتفاع مؤشر «داو جونز»

سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، أمس الجمعة، أداء متبايناً عند إغلاق جلسات التداول، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس»

وارتفع مؤشر «داو جونز الصناعي»، 124.75 نقطة «ما يعادل 0.37 %» ليصل إلى 34208.9 نقطة.

وجاء ارتفاع «داو جونز» الصناعي بدعم من شركة «بوينج» الذي قفز سهمها مع قول مصادر في القطاع إن شركة صناعة الطائرات الأمريكية وضعت خططا مبدئية لزيادة إنتاج طائراتها من طراز«737ماكس» إلى ما يصل إلى 42 طائرة شهريا في خريف 2022.

كما ساهمت البنوك ومن بينها «جولدمان ساكس» و«جيه.بي مورجان»، في رفع المؤشر، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».

تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 3.04 نقطة

فيما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 3.04 نقطة أو 0.07%، مسجلاً 4156.08 نقطة.

كما انخفض مؤشر «ناسداك المجمع»، 64.75 نقطة أو 0.48%، إلى 13470.99 نقطة.

وكانت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، أعلنت، أمس الجمعة، أنها قلصت قيمة مشروع قانون البنية التحتية الذي اقترحته من 2.25 تريليون دولار إلى 1.7 تريليون دولار، وذلك كاقتراح مضاد لحزمة طرحتها مجموعة من النواب الجمهوريين.

وقالت المتحدثة باسم «البيت الأبيض» جين ساكي، إن بعض الجوانب التي أزيلت من المقترح ستجد مكانا لها في مشروعات قوانين أخرى.

من جانبه، أشار مصدر مطلع على المحادثات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن المقترح، إلى أن الجمهوريين في مجلس «الشيوخ» الأمريكي لا يعتبرون أن المقترح بقيمة 1.7 تريليون دولار يشكل تحسنا كبيرا.

وفي سياق آخر، أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس «فوتسي 100»، أمس الجمعة، على انخفاض طفيف.

وسجل مؤشر «فوتسي 100» -يضم أكبر 100 شركة في سوق لندن للأسواق المالية- تراجعا بنسبة 0.02%، أي ما يعادل 1.74 نقطة، ليصل إلى 7018.05 نقطة.

بعد 3 أيام من الخسائر.. ارتفاع أسعار النفط 2%

من جانبها، ارتفعت أسعار النفط، 2%، أمس الجمعة، بعد 3 أيام من الخسائر مدفوعة بعاصفة تتشكل في «خليج المكسيك».

وانهى «خام برنت»، الجلسة مرتفعا 1.33 دولار بما يعادل 2% عند 66.44 دولار للبرميل، كما صعد خام «غرب تكساس الوسيط»، 1.64 دولار أو 2.65%، ليتحدد سعر التسوية عند 63.54 دولار للبرميل.

وكان «المركز الوطني للأعاصير» بالولايات المتحدة، اعلن أن فرص تحول عاصفة تتشكل فوق غرب خليج المكسيك إلى إعصار تصل إلى 40% خلال اليومين المقبلين.

كما أثرت توقعات باحتمال إضافة إيران مليون برميل خام أو أكثر يوميا لإنتاج النفط في وقت لاحق من الصيف الجاري، على المكاسب، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.