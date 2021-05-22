عاجل.. زلزال بقوة 7.4 درجة يضرب الصين.. له 6 توابع (فيديو)

قال مركز «شبكات الزلازل» الصيني، إن زلزالا بقوة 7.4 درجة على مقياس ريختر، ضرب محافظة «مادوه» بولاية قولوج التبتية ذاتية الحكم، بمقاطعة تشينجهاي شمال غربي الصين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

رصد 6 هزات أخرى تراوحت قوتها ما بين 3.1 و3.9 درجة

ورصدت 6 هزات أخرى، تراوحت قوتها ما بين 3.1 و3.9 درجة بمقياس ريختر.

وكانت بؤرة الزلزال بعمق 17 كيلو متر، وهي تقع في الجزء الجنوبي من المقاطعة الصينية المذكورة القريبة من إقليم التبت الذاتي الحكم.

وقال خبراء زلازل أمريكيون، إن مركز الزلزال على بعد نحو 400 كلم جنوب غرب مدينة شينينج.

من جانبه، أشارعالم الجيوفيزياء في هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية جوناثان تيتل، إن الهيئة تتوقع خسائر اقتصادية كبيرة وأضرارًا جراء الزلزال، وفقا لما ذكرته صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية.

ورصد مركز «رصد الزلازل الصيني»، كذلك هزتين في مقاطعة يونان جنوب غربي الصين الصين، حيث تم تسجيل عدة هزات بقوة تصل إلى 6.4 درجة، أمس الجمعة، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 17 آخرين.

وأشار «مركز شبكات الزلازل الصيني»، في بيان، أمس الجمعة، إلى أنه تم رصد الزلزال على عمق 8 كيلومترات في محافظة «يانجبي» ذاتية الحكم في مقاطعة «يونان»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي سياق متصل، قامت السلطات الصينية بإجلاء 21 ألف شخص من المنطقة المنكوبة في مقاطعة «يونان»، كما عمل أكثر من 500 فرد من فرق الإغاثة وأكثر من 100 قطعة من المعدات.

وقالت حكومة المقاطعة الصينية، إن بعض المباني انهارت وتضررت أخرى، وفقا لما ذكرته قناة«إن دي تي في» الهندية.