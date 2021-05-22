لبلبة عن سمير غانم: عطوف وأخلاقه راقية وعملت أحلى أفلامي معاه

نعت الفنانة لبلبة، الفنان سمير غانم، قائلة إنه كان صديقا عزيزا لها، وكان شخصا جميلا، «لما كنت بكلمه كل ما بحس بضيق أو أزمة كان بيضحكني في أصعب الأوقات، كان إنسان بمعنى الكلمة وياما وقف في ضهري وكان بيضحكني في عز أزماتي».

وأضافت الفنانة لبلبة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج «الحكاية»، والمذاع على قناة« mbc مصر»، «عملت معاه أجمل أفلامي، 7 أفلام معاه، زي فيلم (البعض يذهب للمأذون مرتين)، كان شربات وكسر الدنيا وقعد في السينما سنة بحالها، وفيلم (4 2 4)، لما الأستاذ فاروف صبري منتج الفيلم قالي الفيلم ده هيقعد سنة في السينما مصدقتش وفعلا قعد سنة».

وتابعت: «عملت معاه أحلى أفلامي زي فيلم (ألف بوسة وبوسة)، وغنا معايا في اسكتشات واستعراضات ورقص معايا، وهو كان جميل وطيب وراقي وعمري ما شوفته فيه مشكلة بينه وبين أي حد، هو إنسان عطوف وأخلاقه راقية».

يذكر أنّ سمير غانم، من مواليد 15 يناير 1937، هو ممثل كوميدي مصري، تخرج في كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة «ثلاثي أضواء المسرح» الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، كان أشهرها «طبيخ الملايكة» و«روميو وجوليت»، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة.

كان الإعلامي عمرو أديب نعى الفنان سمير غانم الذي وافته المنية الخميس، عن عمر ناهز 84 عاما متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، قائلا: «بعزي العالم العربي في هذا الرجل الذي أشاع البسمة والضحكة الفنان القدير سمير غانم، النهاردة الرئيس عبدالفتاح السيسي كتب عزاء لهذا الفنان المتميز الجميل، وهذا شئ يناسب مقام هذا الفنان العبقري، سمير غانم مكنش عادي وطبيعي، كان عنده قدرة إنه يضحكك في أي وقت».

وأضاف «أديب»، خلال برنامجه «الحكاية»، المذاع على شاشة «mbc مصر»، «بعزي زوجته الفنانة العظيمة دلال عبدالعزيز وندعيلها بالشفاء العاجل، دلال اللي كانت بتقوم بالواجب ومفيش عزا أو جنازة في الوسط الفني ومتروحهاش النهاردة يشاء القدر أنها متقدرش تيجي جنازة أحب الناس لها زوجها اللي كان بالنسبة لها الزوج والأخ والأب والمعلم والمدرس».