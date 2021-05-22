رامي رضوان: جنازة سمير غانم كانت موكبا مهيبا لملك يزف إلى الجنة

نعى الاعلامي رامي رضوان عبر حسابه على «فيسبوك»، حماه الفنان سمير غانم، بكلمات مؤثرة، حيث كتب عنه «بعض من الشخصيات التي قدمها وأمتعنا بها على مدار عشرات السنين كل واحد فينا ممكن يكون حب شخصية أكتر من التانية لكن كلهم استحوذوا على قلوب أجيال وإفيهات كل شخصية محفورة في عقولنا.. ومتضفرة في هزارنا».

وأضاف «هذا الرجل العظيم صنع البهجة.. ولم يعرف الحزن طريقا له حتى في يوم رحيله. ماكنتش جنازة..كانت موكب مهيب لملك يزف إلى جنة الخُلد بإذن الله».

وتابع «هتوحشنا رغم ثقتي إنك هتفضل معنا في كل ثانية بروحك المبهجة وسيرتك الجميلة وقلبك الأبيض وإفيهاتك اللي بنبني كلامنا عليها وبها. سمير غانم هو إكسير الضحك وكنز السعادة الذي لم ولن ينضب».

واختتم الإعلامي زوج الفنانة دنيا سمير غانم نجلة الراحل، بصور وأسماء أشهر شخصيات قدمها الراحل ومنها «سموره، فطوطة، مسعودي، ميزو، كابتن جوده، عبسميع اللميع، جحا، بهلول، مصطفى الحلواني، سمير، نادر، فرحات، هنداوي، مراد، دياب، شريف عسل، وسليم».

وغيب الموت الفنان سمير غانم مساء الخميس عن عمر يناهز 84عاما بعد صراع مع مضاعفات فيروس كورونا والذي أثر علي جميع أجهزة جسمه كما أصيب بفشل كلوي وخضع للعديد من جلسات الغسيل الكلوي.

وقد عاني الراحل سمير غانم من فيروس كورونا أكثر من شهر بعد إصابة ابنته دنيا وزوجته دلال عبدالعزيز أثناء تصويرهما مسلسل «عالم موازي»، الذي كان مقرر عرضه في رمضان، ولكنه خرج في اللحظات الأخيرة بسبب عدم استكمال التصوير لمرض أبطال العمل.