ما بيحسش بالحزن إلا صاحبه.. انتقادات لإلهام شاهين ويسرا وليلى علوى لظهورهن بحفل زفاف بعد جنازة سمير غانم

هجوم شديد من رواد السوشيال ميديا، لعدد من الفنانات منهن يسرا وليلي علوي وإلهام شاهين، بسبب حضورهن حفل زفاف أحد رجال الأعمال في الجونة، بعد ساعات من مشاركتهن في تشييع جنازة الفنان الكبير سمير غانم، صباح أمس الجمعة.

وجاءت تعليقات الجمهور على ظهور الفنانات في حفل الزفاف مساء نفس يوم مشاركتهن في جنازة الفنان سمير غانم منتقدة موقفهن، حيث قال أحد المعلقين: «دانا بفضل باصص للجزمة اللى عليها تراب المقابر أسبوع ونفسى مسدودة عن الأكل لو حضرت دفنة حد من معارفي».

وقال آخر «مستغرباها بجد الصبح بالعزا وحزينة ودلوقتي بترقص».

وأضافت معلقة على صور الفنانات في حفل الزفاف: «ربنا يعفينا أنا بروح عزا أي حد برجع تعبانة ومرعوبة ومتعظة فترة أنتوا أزاي بيتعرفوا تفصلوا بسرعة كده ياحسرة على العباد».

وعلقت آخرى «مفيش حزن وحداد ولا إحساس ده الموت ليه هيبة داحنا زعلنا عليه من غير مانعاشره، والله من الصبح مش عارفة أشيل شكل إيمي ودنيا في الجنازة من دماغي وحاسة بإحساسهم»، مضيفة «مبيحسش بالوجع والحزن إلا صاحبه سبحان الله دنيا وحشة».

وأوديت صلاة الجنازة على الراحل سمير غانم، عقب صلاة الجمعة، وشيع جثمانه من مسجد المشير في التجمع الخامس.

وأعلنت أسرة سمير غانم، موعد ومكان جنازة سمير غانم، على لسان الإعلامي رامي رضوان زوج ابنته دنيا سمير غانم، ونشر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورة للفنان سمير غانم، قائلًا: «إنّا لله وإنّا إليه راجعون.. وداعًا حبيبي».

ورحل عن عالمنا سمير غانم مساء الخميس في أحد المستشفيات الكبرى عن عمر يناهز 84 عاما متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا،بعد معاناه أكثر من شهر مع الفيروس.