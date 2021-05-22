ارتفاع حصيلة قتلى زلزال «يوننان» الصينية إلى 3 أشخاص على الأقل

ارتفعت حصيلة القتلى جراء سلسلة من الزلازل ضربت محافظة «يانجبي» ذاتية الحكم لقومية يي في ولاية دالي ذاتية الحكم لقومية باي بمقاطعة يوننان جنوب غربي الصين، إلى 3 أشخاص على الأقل مصرعهم، فيما أصيب 27 آخرون.

وكان مركز «رصد الزلازل الصيني»، رصد أمس الجمعة، هزتين في مقاطعة يوننان جنوب غربي الصين، حيث تم تسجيل عدة هزات بقوة تصل إلى 6.4 درجة، أمس الجمعة.

وأشار «مركز شبكات الزلازل الصيني»، في بيان، إلى رصد الزلزال على عمق 8 كيلومترات في محافظة «يانجبي».

وشعر السكان في جميع المحافظات والمدن الـ12 بالولاية الصينية بالهزات الأرضية، فيما كانت يانجبي الأشد تضررا، وفقا لما ذكرته شبكة«شينخوا» الصينية.

وأشارت تقارير إلى مصرع شخصين في محافظة يانجبي وشخص واحد في محافظة يونجبينج، فيما أصيب 3 أشخاص بإصابات بالغة و24 آخرون بإصابات طفيفة، وتأثر 72317 فردا من السكان ضمن 20192 أسرة بالزلازل.

وأشار «المركز الصيني لشبكات رصد الزلازل»، إلى أن 4 زلازل تزيد قوتها على 5.0 درجات ضربت يانجبي بدءا من الساعة 9 مساء وحتى 11 مساء بتوقيت بكين.

تسجيل 166هزة ارتدادية في المنطقة

كما سجلت المنطقة 166 هزة ارتدادية حتى الساعة 2 صباحا، فيما تم ارسال قوات إنقاذ إلى المناطق المتأثرة، ولا تزال جهود الإنقاذ جارية.

وكانت السلطات الصينية، قامت في وقت سابق، بإجلاء 21 ألف شخص من المنطقة المنكوبة في مقاطعة «يونان»، كما عمل أكثر من 500 فرد من فرق الإغاثة وأكثر من 100 قطعة من المعدات

وقالت حكومة المقاطعة الصينية، إن بعض المباني قد انهارت وتضررت أخرى.

وفي أكتوبر 2014، أصيب مئات الأشخاص ونزح أكثر من 100 ألف بعد زلزال بقوة 6.0 درجات على مقياس ريختر ضرب «يوننان»، بالقرب من حدود الصين مع ميانمار ولاوس.