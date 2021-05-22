وفيات وإصابات ومرض.. أسبوع حزين على الوسط الفني

شهد الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المحزنة على الوسط الفني، منها حالات وفاة وإصابات كورونا، ونستعرض خلال السطور التالية أهم أحداث الوسط الفني، خلال الأسبوع الماضي.

وفاة سمير غانم

خيم الحزن خلال الساعات القليلة الماضية على الوسط الفني كله بسبب وفاة الفنان سمير غانم عن عمر يناهز 84عاما متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا، حيث عانى لمدة شهر كامل من الفيروس والذي أدى إلى تدهور حالته الصحية وتوقف أجهزة جسمه كلها، ودخوله في أيامه الأخيرة في غيبوبة.

وكانت جنازة الفنان الراحل مهيبة حيث شارك فيها عدد كبير من نجوم الفن ومحبي سمير غانم من جمهوره.

إصابة الفنان علي الحجار بكورونا

أعلن المطرب علي الحجار عبر حسابه على «فيسبوك»، إصابته هو وزوجته بفيروس كورونا.

ونشر «الحجار» صورة تجمعه وزوجته وعلق قائلا «زارنا الضيف الثقيل أنا وزوجتي الحبيبة.. الحمد لله على كل شئ.. دعواتكم بالشفاء».

وقد انهالت دعوات له بالشفاء هو وزوجته من الجمهور متمنين الشفاء العاجل لهما.

وفاة نادية العراقية

أيضا من الأخبار المحزنة داخل الوسط الفني، خلال الأسبوع الماضي، وفاة الفنانة نادية العراقية، الأحد الماضي عن عمر يناهز الـ 58 عاما، بعد صراع مع فيروس كورونا حيث دخلت نادية العناية المركزة بعد تدهور حالتها في رمضان ونقص الأكسجين والذي أدى لتواجدها تحت جهاز التنفس الصناعي ليعلن أبناؤها تدهور حالتها بشكل ملحوظ لترحل عن عالمنا صباح الأحد الماضي.

مرض الفنان إسلام إبراهيم

أعلن الفنان إسلام إبراهيم منذ أيام عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إصابته بمرض شديد، حيث نشر صورة له من داخل المستشفى وهو يتلقى العلاج ويعلق بعض المحاليل، وعلق قائلا «دعواتكم بقالي أسبوع مش فاهم أنا عندي إيه»، ليعلن بعدها بيومين إصابته بالتهاب في المعدة والقولون، حيث كتب عبر «أولاً بشكر كل الناس اللي حاولت تتصل بيا أو تبعتلي رسايل، وآسف إني مكنتش بقدر أرد، بعد فحوصات وتحاليل كتير جداً، اكتشفت إن عندي التهاب حاد في جدار المعدة، أدى إلى التهابات في القولون».

وتابع الفنان الشاب قائلاً: «وده اللي كان مسبب كل الأعراض اللي عندي واللي هي أصلاً متشابهة مع أعراض الكورونا، ولكن طريقة العلاج مختلفة تماماً، وده بعد ما اتأكدت إن معنديش كورونا، بعدما عملت المسحة وتحاليل الكورونا مرتين».