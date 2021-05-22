ابنة سعيد صالح: مع كل وفاة من أصحاب بابا بحس أنه مات تاني

أعربت هند سعيد صالح عبر حسابها على «فيسبوك» عن حزنها الشديد بعد وفاة الفنان سمير غانم والذي رحل عن عالمنا مساء الخميس عن عمل يناهز الـ 84عاما.

وكتب هند سعيد صالح على صفحتها «نور الشريف.. سامى العدل.. محمود عبدالعزيز.. محمود ياسين.. هادى الجيار.. سمير غانم.. محمود الجندى.. فاروق الفيشاوي.. وفاتهم كانت بعد وفاة بابا، ومع كل خبر وفاة فيهم كنت بحس أن بابا مات تانى».

وأضافت «الجيل ده كانوا صحاب بجد وبيحبوا بعض وبينهم ذكريات حلوة كتيرغصب عنك بتلاقى كل مواقفهم وذكرياتهم مع بعض اللى شوفتها وعيشتها معاهم بتعدى قدامك.. مش مجرد فنان حبيت تمثيله وأثر فيك، اللهم ارحمهم وأغفر لهم واجعلهم من أهل الجنة».

وفي منشور سابق تذكرت هند سعيد صالح موقفا للفنان سمير غانم يوم وفاة والدها قائلة «عزاء بابا الله يرحمه كان مليان فنانين الفنانين الرجال.. فيهم اللى دخل على قاعة الرجال على طول وفيهم اللى جالى قاعة السيدات عزانى وراح فى ساعتها قاعة الرجال».

وأضافت «سمير غانم الوحيد اللى قعد معايا وقت طويل جدا على باب قاعة السيدات عشان يواسينى.. ودى مش ناسياها أبدا الله يرحمك ويغفرلك ويصبر أهلك ومحبينك».

غيب الموت سمير غانم بعد معاناة مع مضاعفات فيروس كورونا عن عمر 85 حيث أن سمير غانم من مواليد 15 يناير 1937، تخرج في كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة «ثلاثي أضواء المسرح» الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، كان أشهرها «طبيخ الملايكة» و«روميو وجوليت»، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة.