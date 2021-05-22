المفتي: الجماعات المتطرفة تتخذ الدين مطية لتحقيق مصالح خاصة (فيديو)

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إنه كان في مرحلة سابقة يقول بوجود خيط رابط بين التنظيمات الإرهابية على مستوى العالم بمسمياتها المختلفة، لافتا أن أحد قادة داعش اعترف بقراءة كتاب لسيد قطب، ما يؤكد أن فكر الإخوان هو مرجعية لهذه الجماعات.

وتابع المفتي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن يوسف القرضاوي قال في شهادته إن سيد قطب هو من قاد فكرة التكفير في حد ذاتها، وأبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش كان من الإخوان.

وأشار الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إلى أن فكر الإخوان موجود ومتغلغل في الجماعات الإرهابية، لافتا أن مرصد الفتاوي التكفيرية أكدت على العلاقة بين الإخوان وكل التنظيمات الإرهابية.

وواصل: «أتلمس من شهادات القرضاوي أن هناك خيطا رابطا بين جماعة الإخوان الإرهابية وباقى التنظيمات الإرهابية».

ولفت أنه تم الاستنتاج من خلال تقارير تمت كتابتها في مرصد الفتاوي التكفيرية وتم إصدارها أن هناك علاقة وصلة بين الإخوان والتنظيمات الإرهابية، مؤكدا أن الجماعات المتطرفة تتخذ الدين مطية من أجل تحقيق مصالح خاصة، مؤكدا أن الجماعات المتطرفة تقول من كلام خير البرية سيدنا محمد لكنهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية.

وتابع: «استدلالات واستنتاجات الجماعات المتطرفة لكلام سيدنا محمد باطلة وبعيدة عن المنطق العلمي الرشيد الموروثة عن سيدنا محمد».