«سرقها وحرق جثتها».. إحالة أوراق عامل قتل عشيقته إلى المفتي

قضت محكمة جنايات قنا، في جلستها أمس، برئاسة المستشار عيسي سراج الدين، وعضوية المستشارين سعيد محمد الدسوقي الجزار، و شريف عفت مصطفى، وأحمد عبد الحي قورة، بإحالة أوراق عامل لفضيلة المفتي بتهمة قتل ربة منزل وحرق جثتها بقرية الأشراف.

تعود احداث الواقعة إلي قيام المتهم «عبد الرحمن.ح.أ»، 23 عامًا، عامل، مقيم بقرية الأشراف القبلية، بطلب مبلغا ماليا من المجني عليها «منى.م.أ»، 43 عامًا، ربة منزل، بمنزلها وعندما رفضت سدد لها عدة ضربات بآلة حادة على راسها ثم اشعل النار في الجثة.

وكشفت التحريات أن المتهم نجل شقيق والدة المجني عليها وبينه وبين الضحية علاقة غير شرعية، وأنه عقد العزم علي قتل المجني عليها، وأعد لذلك أداة حديدية، قتلها ثم حرق الجثة واستولي علي مبلغ 15 ألف جنيه.

وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة قنا، وتمكنت من ضبطه وإحضاره لقسم الشرطة، وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقر بصحة الواقعة، وجرى تحرير المحضر اللازم وإحالته للنيابة التي أحالته إلى محكمة الجنايات فقضت بحكمها المتقدم.