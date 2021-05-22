3 أزمات واجهتها هنا الزاهد قبل مشكلة كابينة قيادة الطائرة

لم تكن مشكلة كابينة الطائرة التي أثارت هجوم رواد السوشيال ميديا بسبب صورة هنا الزاهد بجوار الطيار في كابينة القيادة هي الأزمة الأولى التي تواجه الفنانة هنا الزاهد، فقد شهدت منذ فتره العديد من الأزمات، ونستعرض خلال السطور التالية أبرزها:

إصابة هنا وشقيقتها بفيروس كورونا

أعلنت الفنانة هنا الزاهد في مارس الماضي إصابتها بفيروس كورونا حيث أعلنت ذلك عبر «إنستجرام» قائلة: «أي حد شافني أو تعامل معايا ياريت يحلل ويطمن على نفسه». ولم يمر يومان لتعلن عن إصابة شقيقتها نور الصغرى إصابتها هي الأخرى بالفيروس قائلة: «نور الزاهد، نتيجة تحليل كوفيد 19 إيجابي».

استئصال الزائدة في شهر العسل

ولم تستطع هنا قضاء شهر العسل بصحبة زوجها أحمد فهمي كباقي العرسان، حيث أنها قضت فترة شهر العسل في المستشفى فبعد أن انتهت مراسم الزفاف الأسطورية شعرت هنا بأوجاع في بطنها وارتفاع درجة الحرارة واستلزم ذلك إجراء عملية سريعة لاستئصال الزائدة.

مرض أحمد فهمي

ولم تقتصر الأزمات على «هنا» فقط بل أيضا تطرقت إلى زوجها أحمد فهمي، والذي ما زال حتى الآن يعاني مشاكل في المرئ والتي استلزمت مؤخرا إجراء عملية جراحية، حيث اكتشف الأطباء خلال الفحوصات وجود خلايا غريبة تفرز عُصارة معينة، وهي التي تُسبب له هذه الآلام المبرحة، وعلى إثرها خضع لعملية جراحية دقيقة بمنطقة المرئ ويسافر حتى الآن كل فتره خارج مصر لإجراء الفحوصات الدورية اللازمة للاطمئنان على نفسه وتلازمة باستمرار زوجته هنا الزاهد والتي تتواجد معه بشكل دائم منذ الإعلان عن مرضه.

جدير بالذكر أن هنا شاركت خلال السباق الرمضاني من خلال مسلسل «النمر» بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقي، وبيومي فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبدالعظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبدالله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجي.