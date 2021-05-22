المحكمة الاقتصادية تنظر اليوم إثبات «الحجز» على السفينة الجانحة

تنظر دائرة الاستئناف بمحكمة الإسماعيلية الاقتصادية، اليوم، دعوى إثبات قرار «الحجز التحفظي» على السفينة البنمية التي تعرضت للجنوح في قناة السويس.

ومن المفترض أن تستمع المحكمة لأقوال دفاع الشركة اليابانية المالكة للسفينة البنمية، ودفاع هيئة قناة السويس، على أن تصدر قرارها في نهاية الجلسة.

كما تنظر نفس الدائرة بالمحكمة الاستئناف المقدم من ملاك السفينة على قرار رفض التظلم على قرار الحجز على السفينة.

كانت قد أمرت الدائرة الثانية بمحكمة الإسماعيلية الاقتصادية، برئاسة المستشار أحمد جاد وعضوية المستشارين محمد الطحاوي وعمر محسن، بسكرتارية حامد أحمد، في كلية 4 مايو الجاري برفض التظلم المقدم من الشركة المالكة للسفينة الجانحة بقناة السويس على الأمر بالحجز التحفظي.

واستمعت المحكمة إلي المحامين ممثلي الشركة المالكة للسفينة الدكتور حازم بركات، ومحامي هيئة قناة السويس نصر فرج.

وطلب الدكتور حازم بركات ممثل الشركة اليابانية مالكة السفينة البنمية باستخراج صورة من أمر الحجز والتأجيل لحين إعلان كافة الأطراف، مشيرًا إلى أنه حتى اليوم، لم يتم إعلان ربان المركب بقرار الحجز فيما استمعت المحكمة إلي نصر فرج محامي ودفاع هيئة قناة السويس، والذي تقدم بمذكرة دفاع لهيئة المحكمة للرد علي طلب التظلم المقدم من الشركة.

وتنظر دائرة الاستئناف بالمحكمة الدعوى باعتبارها الدائرة المختصة بنظر الدعاوى التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين جنيه.