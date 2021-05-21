كيف حافظت قناة السويس على عملائها خلال أزمة كورونا.. الهيئة توضح

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة اتخذت عدة محاور استراتيجية لمواجهة أزمة كورونا، والعبور من الأزمة دون خسائر على الهيئة.

سياسات تسويقية واستهداف أسواق جديدة لجذب السفن

وأوضح «ربيع» خلال مشاركته في ندوة متخصصة عن «الدور المحوري لقناة السويس في البحر الأبيض المتوسط والاقتصاد البحري العالمي» عبر الفيديو كونفرانس، أن الاستراتيجيات التسويقية تمثلت أولاً في فتح خطوط اتصال وتسويق مباشر على مدار الساعة مع كل الخطوط والتوكيلات العالمية، فيما تمثل المحور الثاني في إطلاق حملة التسويق الأخضر لقناة السويس باعتبارها أقصر المسارات الملاحية الواصلة بين الشرق والغرب بما يسهم في تقليل استهلاك وقود السفن والحد من الانبعاثات الكربونية الضارة.

وتابع «تمثل المحور الثالث في تبني سياسة تسويقية مرنة والإعلان عن حزم تخفيضات لمختلف أنواع السفن، وأخيراً المحور الرابع من خلال استهداف أسواق جديدة وبعيدة جغرافياً عن قناة السويس لاجتذاب أعداد من السفن كانت لا تعبر القناة في السابق».

نجاح الاستراتيجية وزيادة في المعدلات

ولفت رئيس هيئة قناة السويس أن الاستراتيجية نجحت في الحد من تداعيات الجائحة، حيث أشارت الأرقام التي تحققت خلال عام 2020 إلى عبور 18830 سفينة بحمولات صافية وصلت إلى مليار و169 مليون طن، وإيرادات بلغت 5 مليارات و605 مليون دولار، وهي المعدلات التي نالت إشادة عالمية واسعة من مختلف المؤسسات الاقتصادية العالمية المعنية بحركة التجارة والاقتصاد والنقل البحري مثل المجلس البحري البلطيقي والدولي ومؤسسة بيمكو ومعرض سي تريد ومؤسسة أرجوس وفوربس وغيرهما.

وأضاف أن القناة حققت أيضاً زيادة ملحوظة في إيراداتها خلال شهر أبريل من العام الجاري مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، حيث بلغت أعداد السفن العابرة للقناة خلال أبريل من العام الجاري 1814 سفينة مقارنة بـ 1731 سفينة خلال أبريل 2020 وبنسبة زيادة بلغت 4.8%، بحمولات صافية بلغت 110 ملايين طن خلال أبريل 2021 مقارنة بـ 101.9 مليون طن خلال أبريل 2020، بزيادة قدرها 8%، أما على صعيد الإيرادات فقد حققت القناة خلال أبريل 2021 إيرادات بقيمة 551.5 مليون دولار مقارنة بـ 476.2 مليون دولار في أبريل 2020

ربيع: مصر حريصة على مواكبة المتغيرات

وقال الفريق أسامة ربيع، إن مصر حرصت دوماً على أن تواكب قناة السويس مختلف المتغيرات على الصعيد العالمي خاصة ما يتعلق بحركة التجارة العالمية، وهو ما مكنها من التعامل مبكراً مع أزمة جائحة كورونا التي ضربت مفاصل حركة التجارة والاقتصاد العالمي مطلع عام 2020.

وأشار إلى أنه على الرغم من أن التأثير السلبي للأزمة على كل المجالات ذات الصلة بحركة الملاحة الدولية والنقل البحري، إلا أنه بقى عند حده الأدنى فيما يتعلق بقناة السويس، وذلك بفضل استراتيجية استباقية متكاملة رباعية المحاور، أعدتها الهيئة لمواجهة تداعيات جائحة كورنا.