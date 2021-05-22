وزيرة الصحة تعقد اجتماعا مهما بعد قليل بشأن مستجدات كورونا

تعقد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اجتماعا مهمًا ظهر اليوم بديوان عام الوزارة، مع مجموعة من الخبراء الصينين؛ لبحث آلية بدء تصنيع لقاح كورونا في مصر بعد استلام أمس أولى شحنات المواد الخام الخاصة بتصنيع اللقاح، والتي وصلا إلى 1400 لتر لإنتاج أكثر من مليوني جرعة من لقاح كورونا نهاية الشهر المقبل، ويأتي ذلك ضمن الاتفاقية الموقعة بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، وشركة «سينوفاك» الصينية.

مراحل عملية تصنيع لقاح كورونا

وقالت وزارة الصحة والسكان، في بيان لها، إن عملية تصنيع اللقاحات تمر بأكثر من مرحلة، تبدأ بإجراء اختبارات لتحليل المواد الخام في المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة، ثم مرحلة التعبئة ثم مرحلة دراسات الجودة.

واستعرضت الوزارة الاتفاقية التي تمت بين الجانبين المصري والصيني، وتتضمن نقل تكنولوجيا الإنتاج والتصنيع، لتمكين مصر مستقبلًا من إنتاج المواد الخام في مصر، حيث تسعى الدولة بأن تصبح عملية إنتاج لقاحات فيروس كورونا مصرية 100%؜.

خط ثاني لشركة فاكسيرا لتوسيع عملية تصنيع لقاح كورونا

وأكدت الوزارة أن الدولة تعمل على الانتهاء من إعداد المصنع الثاني للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية «فاكسيرا" للتوسع في إنتاج اللقاحات، مشيرة إلى أنه من المقرر التعاقد مع عدد من الشركات العالمية المعنية بتصنيع المواد الخام للقاحات، ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تنوع مصادر الإنتاج.

في سياق متصل، كشفت تقارير وزارة الصحة والسكان، عن ارتفاع معدلات الشفاء من الفيروس على مستوى محافظات الجمهورية وفقا لاخر احصائيات للوزارة خاصة بمشتجدات الفيروس.

كما كشفت التقارير عن ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس حيث سجلت الوزارة امس 1148 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تقوم بها وزارة الصحة والسكان.