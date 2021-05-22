«الجرعة الثالثة وتصنيع اللقاحات».. 10 تصريحات هامة لوزيرة الصحة

كشفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر، وحقيقة وجود جرعة ثالثة من اللقاح، وعدد الأشخاص الذين حصلوا على الجرعات وآخر تطورات إنتاج مصر للقاح، وذلك خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحكاية»، المذاع على شاشة قناة «mbc مصر»، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب.

وخلال التقرير التالي نستعرض أبرز التصريحات التي أدلت بها الوزيرة خلال المكالمة الهاتفية.

2 مليون مواطن تلقوا لقاح كورونا

قال الوزيرة إن المواطنين الذين قاموا بالتسجيل على موقع الوزارة لتلقي لقاح كورونا وصل عددهم إلى 4 ملايين مواطن، تلقى أكثر من 2 مليون منهم اللقاح حتى الآن، فيما تلقي 400 ألف منهم الجرعة الثانية من اللقاح.

أرض المعارض مجهزة لاستيعاب 20 ألف مواطن لتلقي اللقاح

وأشارت الوزيرة إلى أن مكان تلقيح المواطنين في منطقة أرض المعارض، هو مكان مجهز بـ96 عيادة ثلاثية يستوعب على الأقل من 10 لـ20 ألف مواطن لتلقي اللقاح يوميا، كما يوجد به أماكن انتظار لائق وهو مميكن، وبه كل التسهيلات التي قد يحتاج إليها المواطن من كراسي متحركة وخلافه.

عقد ثان لتصنيع لقاح كورونا في مصر

وأكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه في إطار سعي القيادة السياسية الدؤوب لامتلاك الصناعة الحديثة بمجال تصنيع لقاح فيروس كورونا، من المتوقع أن يتم توقيع عقد ثان لتصنيع لقاح فيروس كورونا في مصر من خلال شركة غربية.

وأوضحت أن الوزارة نجحت في الحصول على الموافقة المبدئية من الشركة الغربية لتصنيع اللقاح محليا في مصر، لافتة إلى أن الشركة ستقوم بإرسال بعثات لمصر من أجل تقييم المصنع الذي سيجري فيه تصنيع اللقاح: «احنا انتهينا من إعداده».

استقبال 1400 لتر من المواد الخام لتصنيع «سينوفاك»

وأوضحت أن ما استقبلته أمس، هي الدفعة الأولى من المواد الخام لتصنيع لقاح «سينوفاك» الصيني بمصر، بإجمالي 1400 لتر تكفي لتصنيع نحو مليوني جرعة من اللقاحات، ضمن الاتفاقية الموقعة بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، وشركة «سينوفاك» الصينية.

تصنيع المواد الخام للقاحات قريبا في مصر

وأكدت أنه من المتوقع قريبا عدم استيراد المواد الخام للقاح وتصنيعها هي الأخرى محليا في مصر، لافتة إلى أنه خلال الساعات القليلة المقبلة سيصل عدد من الخبراء وستقوم بالاجتماع بهم، اليوم، من أجل البدء في تصنيع اللقاحات محليا، «قريبا المنتج المصري من اللقاح سيتواجد في الأسواق، وهي بداية، وبقالنا أكثر من شهر بنعمل اتفاقيات واجتماعات مع شركات دولية».

إعداد مراكز للقاحات بالمدن الصناعية والمحافظات

وأوضحت أن الوزارة قامت بإعداد مراكز للقاحات في المدن الصناعية الكبيرة، كما وصلت فرق الوزارة لكل الأماكن المصرية الاقتصادية كالبنوك والشركات والقضاء، «كل ده خدنا فيه شوط كبير جدا وناس كتير جدا خدت، ودلوقتي بدأنا لقاحات نزلاء السجون».

وكشفت «زايد» أن الدولة تعمل على إنشاء مركزين كبيرين آخرين للتطعيم بلقاحات كورونا بمحافظة القاهرة، بالإضافة إلى عدد آخر من المراكز بمحافظات مصر مختلفة، على غرار المركز الذي تم إنشاؤه بمنطقة أرض المعارض، مؤكدة أن السبب وراء تأخر تلقي بعض المواطنين لجرعات اللقاح بعد تسجيل رغباتهم هو انتظارهم لمراكز التطعيم القريبة من منازلهم، قائلة: «متستنوش المراكز القريبة من بيوتكم».

الوزيرة للمواطنين: تلقوا لقاح كورونا من أي مركز تطعيم

وعللت وزيرة الصحة سبب مشكلة عدم حصول بعض راغبي التطعيم باللقاحات حتى الآن، إلى رغبتهم في تلقي اللقاحات بالمراكز القريبة من بيوتهم فقط، مناشدة إياهم والجميع بالبحث عن تلقي اللقاحات في أي مركز تطعيم آخر طالما كان متاح به الأمر.

الجرعة الثالثة واردة

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تعليقا على إمكانية إعطاء جرعة ثالثة من لقاح فيروس كورنا: «مش منطقي نتعرض لأي شيء خارج تجارب تسجيل اللقاح، وكل اللقاحات حصلت على موافقة الطوارئ بعد التأكد من فعاليتها، والفعالية كانت مرتبطة بعدد الجرعات وتم تسجيل سينوفارم، وأسترازينكا، بعد تجارب على جرعتين، ويتم حاليا دراسة تجارب على منح جرعة ثالثة وهذا وارد لكل اللقاحات، ولكن ماعتقدش ده هيحصل السنة دي».

وأوضحت أن كل اللقاحات حصلت على موافقة الطوارئ، وهي مرحلة قبل المرحلة الرابعة من الأبحاث، وعندما يتم الانتهاء من المرحلة الرابعة يمكن الحديث عن جرعة ثالثة، لافتة إلى أنهم ينتظرون توصية الصحة العالمية في هذا الشأن، ثم يطبقون توصية المنظمة.

ساعدنا 22 دولة أفريقية وجاهزون لمساعدة كل الدول

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مصر أصبحت حاليا دولة عملاقة، والوزارة جاهزة لاتخاذ أي قرارات من قبل القيادة السياسية، لمساعدة كل دول العالم، وليس دول المنطقة فقط، لافتة إلى أن مصر أول دولة إفريقية قدمت مساعدات في مجال كورونا لـ22 دولة إفريقية.

مصر استعدت لمساعدة غزة بعد 24 ساعة من الاعتداء

وأضافت: «كنا جاهزين لمساعدة غزة بعد 24 ساعة من الاعتداء، وتم إرسال الخطة إلى القيادة السياسية، وهناك 35 طنا من المساعدات كانت جاهزة، والأطقم الطبية تدربت وأصبحت جاهزة يوم العيد، وكانت سيارات الإسعاف عند معبر رفح من أول يوم العيد علشان مصر عظيمة والقيادة السياسية عندما تتخذ أي قرار في أي وقت سنكون جاهزين».