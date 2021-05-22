مديرة مكتب قناة رؤيا بفلسطين: الاعتداءات الإسرائيلية قتلت عائلات بالكامل

قال منية دويك، مدير مكتب قناة رؤيا في فلسطين، إن العيد حل متأخرا على الشعب الفلسطيني، حيث التم الشمل الفلسطيني صباح وفجر يوم الجمعة، بعد كفاح ونضال طويل على مدار 11 يوما كاملا، والتي كانت أصعب الفترات التي مرت على الفلسطينيين، بعدما أدت الاعتداءات الفلسطينية إلى استشهاد عائلات كاملة.

وأضافت دويك في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلاميان حسام حداد وهدير أبو زيد، أن لحظة فجر الجمعة كانت لحظة التنفس وتوقف ما يحدث على قطاع غزة، مؤكدة أن يوم أمس كان دليلا على انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي: «لا يريدون رؤية الفرحة في عيون الفلسطينيين لأنه بالنسبة إلى الكيان الإسرائيلي انتصار للفلسطينيين».

وتابعت مدير مكتب قناة رؤيا في فلسطين: «يوم أمس بعد صلاة الجمعة، قنابل الغاز والقنابل المطاطية وقنابل الصوت والرصاص المطاطي أطلق على الفلسطينيين فقط لأنهم فرحوا بما وصلوا إليه بعد 11 يوما من عدوان غاشم على قطاع غزة».

وأشارت، إلى أن الشرارة انطلقت من حي الشي جراح، مشددة على صمود الشعب الفلسطيني واعتزامهم عدم ترك أهالي الشيخ جراح يخرجون من ديارهم: «مصر داعمة للقضية الفلسطينية، ومن القدس انطلقنا وسنبقى وسنكون دائما موجودين حتى نقول إن القدس عاصمة فلسطين».

وأكدت، أن الشعب الفلسطيني تكبد خسائر باهظة في الأرواح والممتلكات والمؤسسات الحكومية: «ما خلت نقطة في قطاع غزة إلا وكان هناك خسائر باهظة، ولدينا 232 شهيدا فلسطينيا من المدنيين لا ذنب لهم، ومنهم 65 طفلا و17 مسنا وهناك نحو 1900 مواطن فلسطيني تعرضوا للإصابات منهم 90 إصابة شديدة الخطورة».