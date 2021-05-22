في أول أيام فتح الحدائق والشواطئ.. «التنمية المحلية» تحذر من التهاون

مع بدء فتح الحدائق والمتنزهات والشواطئ أمام المواطنين، اليوم، وفق قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، طالبت وزارة التنمية المحلية المحافظات بعدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة المواطنين والتشديد على اتباع الإرشادات والتعليمات من ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات وعدم الزحام والالتزام بنسب التشغيل مع التأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بصفة مستمرة.

إجراءات ضد المقاهي التي تقدم الشيشة

وأكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة ناشدت المواطنين في كل المحافظات بالالتزام بالقرارات والتوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء للحفاظ على سلامتهم وآمنهم مع التأكيد على المحافظين بضرورة الالتزام بتطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال العامة والمطاعم والمقاهي والكافيهات والمولات التجارية والورش في تمام الساعة التاسعة مساءً، مشيرا لـ«الوط» إلى أهمية عدم التهاون مع مخالفي الإجراءات الاحترازية لكورونا، خاصة عدم ارتداء الكمامات الواقية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المقاهي والكافيهات التي تقدم الشيشة للمترددين عليها.

الالتزام بنسب التشغيل

وأشار إلى أهمية الالتزام بنسب التشغيل في المقاهي والمطاعم لمنع الزحام وعلى المواطنين تجنب الدخول في أي مناطق أو منشآت بها تجمعات من أجل سلامتهم في ظل انتشار فيروس كورونا، فالوقاية خير من العلاج.

وأوضح أن استمرار أعمال الرش والتطهير داخل الحدائق والمتنزهات للحفاظ على صحة الزائرين وتنظيف وتعقيم دروات المياه بشكل مستمر وعدم التهاون مع أي تجاوز يحدث، لافتا إلى أن مبادرة «صوتك مسموع» لها دور هام في متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بشأن تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا في فتح الشواطئ والحدائق والمتنزهات والتصدي بحزم لتناول الشيسة في المقاهي والكافيهات وأيضا تنفيذ قرار مواعيد غلق المحال والمولات والكافيهات والسينما والمسارح في تمام الساعة التاسعة مساءً، وحظر إقامة أي فعاليات أو احتفالات تتضمن تجمعات للمواطنين وذلك حفاظا على سلامتهم وصحتهم.