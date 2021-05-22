عاجل.. الطب الشرعي: فتاة الزاوية الحمراء ألقت بنفسها من الطابق الخامس

قال مصدر بمصلحة الطب الشرعي، إن التقرير المبدئي لتشريح لـ "كريستينا ف ر"، التي سقطت مساء أمس من شرفة منزلها في الطابق الخامس بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء في القاهرة، كذب رواية أسرتها والتي أكدت أن المتوفاة سقطت بسبب اختلال توازنها.

وأكد التقرير المبدئي، أن "كريستينا" البالغة من العمر 14 عاما، ألقت بنفسها بدافغ الانتحار ولم يختل توازنها، وجرى كتابة التقرير المبدئي الخاص بسبب الوفاة وجار إرساله إلى النيابة العامة.

البداية كانت بتلقي مأمور قسم شرطة الزاوية الحمراء بلاغا بسقوط فتاه من الطابق الخامس بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال والمعاينة تبين العثور على جثة "كريستينا ف"، 14 سنة، أسفل العقار المقيمة به وسط بركة من الدماء.

وتبين من الفحص إصابتها بعدة كسور وتهشم في الجمجمة، وبسؤال أسرتها أرجعت سببب سقوطها اختلال توازنها أثناء تواجدها في شرفة المنزل.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها.