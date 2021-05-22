انطلاق امتحانات النقل والشهادات للقراءات بـ«أزهر شمال سيناء»

تابع الشيخ محسن أبو القاسم مدير عام المنطقة للمواد الشرعية والعربية بمحافظة شمال سيناء، امتحانات النقل والشهادات لمعاهد القراءات بمنطقة شمال سيناء الأزهرية، يرافقه محمد عبدالعظيم مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، وجمال سلامة مدير التعليم الإعدادي.

طلاب النقل يؤدون الامتحانات بشمال سيناء

كان قد أدى اليوم طلاب النقل للبنين الامتحان بمعهد العريش الابتدائي القديم، فيما أدت طالبات النقل للفتيات الامتحان بمعهد آل بدوي، وتمت متابعة مستوى الامتحان، والتأكيد على حسن سير نظام الامتحان، ووجود كافة سبل الراحة للطلاب، وتوفير كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتشديد على توفير الهدوء التام والطاقم الطبي للجنة، وتوفير التأمين اللازم لخدمة جميع اللجان.

الامتحانات بدون شكاوى

بدورها؛ أعلنت غرفة العمليات بالمنطقة، أن جميع اللجان لم تصل منها أي شكوى تتعلق بالمادة العلمية أو تتعلق بالحالة الصحية للطلاب والآعضاء، ولم يتم التبليغ عن أى أصابة بفيرس كرونا المستجد بين الطلاب والآعضاء بالمعاهد.

رش وتعقيم لجان الامتحانات

وتم رش وتعقيم جميع طرقات المعاهد والتأكد من خلو المكان من القمامة لبدأ عملية الرش والتعقيم التى طالت جميع المناطق بما فيها المكاتب الآدارية ولجان الآمتحانات، كما تم إعطاء بعض التلاميذ كمامات أخرى بدلا من الكمامات القديمة التى كانت مع بعض التلاميذ، وتم التشديد على عملية التباعد وعدم الملامسة والمصافحة، ورش جميع الآوراق بالكحول والعمل على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية.