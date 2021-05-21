محافظ شمال سيناء: وزارة الصحة دفعت بـ50 سيارة إسعاف لنقل مصابي غزة

قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن مصر تتولى مهامها في مساعدة الأشقاء الفلسطينيين بعد القصف الذي نفذه طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن مصر تؤدي دورها تجاه الأشقاء في غزة بصدر رحب.

وأضاف «شوشة» في تصريحات لقناة «Extra News» الفضائية، أن وزارة الصحة دفعت بالأطقم الطبية اللازمة لمباشرة علاج المصابين، ودفعت بـ50 سيارة إسعاف إضافة إلى السيارات الموجودة بالفعل، إضافة إلى 50 سيارة أخرى موجودة في مدن القناة.

وتابع محافظ شمال سيناء، أن هناك منظومة لنقل الجرحى إلى مستشفيات سيناء، وهي: «مستشفى الشيخ زويد، ومستشفى العريش، ومستشفى بئر العبد»، إضافة إلى رفع الاحتياطي من المواد الغذائية، خاصة الأقماح والدقيق والزيت والسكر، وغيرها، حيث كانت تكفي لمدة شهر، وأصبحت تكفي لمدة 3 شهور.

وكشف عن أنه لا يوجد نزوح كبير من قطاع غزة إلى شمال سيناء، ولكن ارتفعت نسبة الدخول إلى مصر، حيث كانت الأعداد اليومية في الأيام العادية من 100 إلى 200 فرد في اليوم، فارتفع إلى 400 فرد، والمواطن يمر على 4 مراكز رئيسية في المحافظة، وبالتالي يأخذ احتياجاته كلها من هذه المدن.

ولفت إلى أن القرارات المصرية الأخيرة، وعلى رأسها قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة، هي كلها قرارات من زعيم واع، يعرف جيدا ما يفعله، وما يحتاجه قطاع غزة، ولذلك فهو قرار صائب في وقت مناسب.

وتصدر هاشتاج «#السيسي_ ينقذ_ أهل_ غزة» تريند موقع «تويتر» بعد دخول اتفاق الهدنة بين الفلسطينيين والإسرائيليين حيز التنفيذ برعاية مصرية، بعدما شهد قطاع غزة الأيام الماضية تصعيدا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وعبرت أعداد كبيرة من مستخدمي موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، من مختلف الدول العربية، عن فرحتهم بهذا الإعلان ودخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، موجهين الشكر لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسي على مجهوده للتوصل لهذا الاتفاق.