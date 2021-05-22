جدول امتحان الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2021 محافظة البحر الأحمر

كشفت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، عن جدول امتحان الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2021 بمحافظة البحر الأحمر.

وأكدت مديرية التعليم بالبحر الأحمر، عقد الامتحانات وسط الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، كتعقيم جميع اللجان ونظافة المدارس والالتزام المسافات الآمنة والتباعد الاجتماعي، وتخصيص بوابات تعقيم على بوابات المدارس، وقياس درجات الحرارة، فضلًا عن إلزام المعلمين والطلاب بارتداء الكمامات الطبية وان جميع الامتحانات ستعقد ورقيًا في لجان مؤمنة ومراقبة جيدًا.

وأشارت المديرية، إلى التزام المدارس بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وتوفير وسائل الأمان للطلاب لحمايتهم من فيروس كورونا، حيث يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية الامتحانات منفردين في المدارس لا يشاركهم أي من طلاب الصفوف الأخرى، مع جعل عدد الطلاب في اللجنة لا يزيد على 14 طالبًا بحد أقصى.

وأكدت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة البحر الأحمر، أن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2021 سيبدأ يوم الثلاثاء الموافق الأول من شهر يوليو المقبل في مادة الجبر والإحصاء، وسط إجراءات وقائية مشددة، ويعقد يوم الخميس امتحان مادة اللغة الأجنبية في مدة تصل إلى ساعتين، ثم السبت مادة الدراسات الاجتماعية ثم الأحد الهندسة والاثنين مادة العلوم.

وعن انتشار شائعة بشأن تأجيل امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأجيل امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني.

وأوضحت أنه سيتم عقد امتحانات الشهادة الإعدادية في موعدها المحدد وفقاً للجداول المعلنة من قبل كل مديرية تعليمية، والتي من المقرر أن تبدأ في شهر يونيو المقبل، ورقياً في لجان مؤمنة ومراقبة، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، على أن يتم عقد امتحانات المواد الدراسية الأساسية بواقع مادة يومياً لمنع تجمع الطلاب في المدارس، بينما سيؤدي الطلاب امتحان المواد غير المضافة للمجموع من المنزل.