توافد المواطنين على مراكز التطعيم بلقاح كورونا في البحر الأحمر

توافد المواطنون على المقرين الجديدين لتلقى لقاح كورونا، اليوم، بمدن رأس غارب والقصير، عقب افتتاح المقرين، أمس، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة، تيسيراً علي المواطنين تحت إشراف الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، وبناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بالتوسع في مراكز تلقي اللقاح بالمحافظات.

وقال الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر أن المديرية اختارت المركزين ليكون مقرها بوحدة المستعمرة «مستشفى القصير القديم»، بمدينة القصير، والآخر بوحدة الأمل في مدينة رأس غارب ليصل إجمالي مراكز التطعيم بلقاح فيروس كورونا في البحر الأحمر إلى 3 مراكز بخلاف مركز تطعيم العاملين بالقطاع السياحي.

وشدد «مرعي»، على جميع الطواقم الطبية بالحرص على الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية ومطابقة الأماكن لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية ومنع التكدس والتأمين الأمني والطبي لها والتأكد من توافر أماكن ذات مساحات مناسبة لتلقي جرعتي اللقاح الأولى والثانية وأماكن حفظ الطعوم.

وأوضح بأن المراكز الجديدة تمكن المواطنين من الحجز وتلقي اللقاح دون الحاجة للسفر، حرصا على راحة المواطنين بناء على توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر.

وناشد جميع المواطنين، تجنب التجمعات العائلية ومنع التجمعات في المناسبات كالأفراح وسرادقات العزاء واتباع قواعد التباعد الاجتماعي بين الأفراد في الأماكن العامة، وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية التي أقرتها لجنة إدارة أزمة كورونا وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين.