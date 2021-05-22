التضامن: المرحلة الأولى من «وعي» تضم 9 محافظات لتمكين السيدات اقتصاديا

قالت الدكتورة آمال زكي، مستشارة برنامج وعي للتنمية المجتمعية بوزارة التضامن الاجتماعي، إنّ المرحلة الأولى من مشروع تنمية الأسرة المصرية تضم 9 محافظات، جرى اختيارها على أساس الأكثر فقرًا، موضحة أنّ الخطة مكونة من 5 محاور ووزارة التضامن شريكة فيها مع وزارات الصحة والتخطيط والإعلام.

وأضافت زكي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الورد، المُذاع عبر شاشة قناة TeN، أنّ المحور الأول هو التمكين الاقتصادي للسيدات بتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتدريبهن على تأسيس مشروع والإنتاج منه، فضلًا عن رصد لسلوكيات الأسر للتعرف عليه وكيفية معالجتها.

وأكدت زكي في مداخلتها مع الإعلاميين مها بهنسي وكريم حاتم وياسمين سيف وسلمى عادل، أنّ هناك نحو 10 آلاف رائدة مثقفة يشاركن في المشروع لإجراء زيارات منزلية وعمل ندوات لتوعية وتثقيف السيدات والتغلب على مخاوفهن، إضافة لبرنامج مودة الذي يتولى توعية نحو مليون شاب وشابة مقبلين على الزواج بالسلوكيات السليمة ومفهوم الأسرة الصغيرة.

وشرحت الدكتورة آمال زكي في تصريحات سابقة لها، أنّ البرنامج يستهدف نحو 60 ألف أسرة في 5 محافظات كبداية، لكن سيتم تعميمه على المحافظات كلها، ويتم تدريب المدربين وهم عبارة عن مسؤولي المرأة والرائدات المجتمعيات وهن مكلفات الخدمة العامة، واللاتي بدورهن بعد ذلك سيفتحن فصولا لخدمة ما يتراوح بين 10 أسر و12 أسرة للفصل الواحد وسيتم توعيتهم في المراحل المختلف «كل فصل سيتنوع بتنوع المراحل السنية للأطفال، ونبدأ من الـ1000 يوم الأولى لمرحلة الطفل، ونعلم الأمهات كيفية الاعتناء بأطفالهن أثناء الحمل وتغذيته والتطعيمات الواجب الحصول عليها والاكتشاف المبكر للإعاقة وكل ما يهم الطفل بداية من الحمل وحتى يصبح شخصية سوية في سن الـ18 سنة».