برنامج لرفع وعي الطلاب بجامعة كفر الشيخ.. احذروا الشائعات

تتواصل في جامعة كفر الشيخ، اليوم الخميس، فعاليات البرنامج التثقيفي لرفع وعي وإدراك الطلاب بالتحديات التي تواجه الدولة المصرية، والذي تنظمه إحدى الأسر الطلابية، بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ.

وبدأت فعاليات اليوم الثاني من البرنامج بحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رمضان الدوماني، عميد كلية الصيدلة، والدكتور رشدي العدوي، أستاذ الاقتصاد الزراعي المساعد، رائد أسرة "الجيل المؤسس"، ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

تناولت فعاليات ثاني أيام البرنامج التثقيفي محاضرة بعنوان "الشباب والدولة.. حقائق وأرقام"، ألقاها الدكتور رشدي العدوي، أستاذ الاقتصاد الزراعي المساعد بكلية الزراعة، كما تحدث الدكتور حسني النجار عن "استراتيجيات تعزيز الأمن الفكري للشباب"، حذر فيها طلاب الجامعة من خطورة الانسياق وراء الشائعات، خاصةً التي تهدف إلى الإضرار باستقرار الدولة، أو المساس بالهوية الوطنية.

وقال رئيس الجامعة إن هذه الندوات تأتي في إطار تنفيذ خطة الأنشطة الطلابية والدور الوطني للجامعة، لتعريف الطلاب وتعزيز ثقافة الوعي بقضايا الوطن، كما تهدف إلى غرس قيم الوطنية والحس الوطني والانتماء لدى الطلاب، وتأكيد الهوية الوطنية المصرية، وتصحيح المفاهيم المغلوطة.

وشدد "دسوقي" على أهمية الانتماء للوطن، داعياً الطلاب إلى الانتماء إلى جامعتهم، لصنع مستقبل مشرف لأنفسهم ومجتمعهم ووطنهم، وقال: ""نبذل قصارى جهدنا من أجلكم، لتكونوا متميزين علمياً وثقافياً وفكرياً ورياضياً، وعنواناً لطالب جامعة كفر الشيخ، الذي يحمل التميز بالخلق الرفيع، ويتسلح بالعلم والتكنولوجيا، ويحرص على بناء الوطن بالعمل"، محذراً من المؤامرات وحروب الجيل الرابع والخامس، وضرورة مواجهتها بنشر الثقافة والوعي الوطني.

كما أوصى رئيس الجامعة الطلاب بالبعد عن مواقع التواصل الاجتماعي التي تبث الفتن وتروج للشائعات المغرضة والهدامة، داعياً إلى التواصل مع مسئولي الجامعة مباشرة لتوضيح الحقائق، وشدد على دور الجامعة في توعية الطلاب بخطورة الأخبار الكاذبة والشائعات، من خلال استضافة الشخصيات والرموز الوطنية في الندوات المختلفة، طبقاً لخطة الموسم الثقافي في الكليات، مع اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية.