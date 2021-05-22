رويترز: بلينكن يزور مصر وإسرائيل والضفة والأردن لترسيخ هدنة غزة

أفادت وكالة رويترز بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، سيزور الأربعاء والخميس المقبلين إسرائيل والضفة الغربية ضمن الجهود الرامية لترسيخ الهدنة في قطاع غزة، حيث سيناقش جهود إعمار غزة والعمل المشترك على بناء مستقبل أفضل للإسرائيليين والفلسطينيين.

ونقلت رويترز، اليوم السبت، عن مصدر مطلع تأكيده أن جولة بلينكن القادمة في الشرق الأوسط ستشمل أيضا مصر التي لعبت دور الوسيط بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في التهدئة حول القطاع، وكذلك الأردن، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم، نقلا عن الوكالة.

ولم ينشر المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون والفلسطينيون البرنامج الكامل لزيارة بلينكن القادمة.

وأكدت الخارجية الأمريكية الخميس الماضي أن بلينكن خلال زيارته القادمة سيناقش، «جهود الإعمار والعمل المشترك على بناء مستقبل أفضل للإسرائيليين والفلسطينيين».