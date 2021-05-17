وزير الخارجية يبحث التطورات في الأراضي الفلسطينية مع نظيره الأمريكي

تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالاً من وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكن، بحثا خلاله تطورات الوضع المتأزم في الأراضي الفلسطينية.

وقد ثمّن الوزير الأمريكي جهود مصر والاتصالات التي تضطلع بها مع طرفي الصراع في محاولة للتوصل إلى وقف للأعمال العدائية.

وقد اتفق الوزيران على أهمية العمل في إطار من التعاون والتنسيق بين مصر والولايات المتحدة على إقرار السلام والاستقرار في المنطقة.