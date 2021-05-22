شيرين: سمير غانم رحل بجسده.. وروحه البشوشة باقية

نعت الفنانة الكبيرة شيرين، الفنان سمير غانم، مؤكدة على أن الفنان الراحل سمير غانم رحل بجسده ولم ترحل روحه البشوشة والجميلة التي ما زالت باقية.

وأضافت شيرين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند النعساني مقدمة برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم السبت، أنها عرفت سمير غانم عن قرب وعن أسرته، مؤكدة أن البيت هو من يخرج الشخص لذلك جاء كل هذا الحب خلال جنازة وتشييع جثمان سمير غانم.

وأشارت إلى أن سمير غانم كان مشغولا بالشخصيات التي يؤديها ويحرص على شراء أدواتها مثل «النظارة بالمساحات» و«الشوكة الكبيرة».

وكشفت أن سمير غانم أقنعها بالمشاركة معه وجورج سيدهم في إعلان عُرض في رمضان 2014 رغم عدم اقتناعها في بادئ الأمر إلا أنها استجابت: «الإعلان رجعني سنين كتير.. كواليس الأستاذ سمير كانت جميلة».

وأعربت عن تمنياتها بالشفاء للفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز «أختي اللي أمي مولدتهاش».

وكان قد رحل عن عالمنا الفنان الكبير سمير غانم بعد تدهور حالته الصحية بسبب إصابته بكورونا، وبعد أن أصبحت مسحته سلبية أصيب بفشل كلوي وخلل في وظائف الجسم تسببت في تدهور حالته الصحية للغاية.

وحضر جنازة الفنان سمير غانم عدد كبير من نجوم الفن ومنهم يسرا ومحمود حميدة وإلهام شاهين وماجد المصري وهشام ماجد وهشام جمال وروجينا وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى بنتيه إيمي ودنيا سمير غانم وحسن الرداد ورامي رضوان.

وروى تُربي مدافن عائلة الفنان سمير غانم أن الأخير كان متواضعا وفي الفترة الأخيرة انقطعت زيارته للمدافن: «كان بيجي يقعد دون تكبر.. طول عمره متواضع لكن في فترة الأخيرة تغيب بسبب وضع كورونا.. الله يرحمه».

ومن أمام مقابر عائلة الفنان سمير غانم بعد لحظات من دفنه، خرج شقيقه حسام غانم، باكيا يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة «ضحكة مصر»؛ إذ قال أن الراحل كان يعاني من مشكلة بركبته مما جعله يصلي جالسا، مستكملا: «هو جاتله كورونا وأنا كمان وكل الأمراض اللي عنده عندي.. لكن سبحان الله تعددت الأسباب والموت واحد.. كورونا سببت فشل كلوي ورئوي.. ولما اليوريا تعلى في الدم بتسبب توهان».