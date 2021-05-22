بكت نهارا ورقصت ليلا.. يسرا تحظر تعليقات صورتها مع سمير غانم بسبب الانتقادات

اضطرت الفنانة يسرا إلى حظر التعليقات الخاصة بصورتها مع الفنان سمير غانم من مسلسل «شربات لوز»، والتي نشرتها عقب وفاته عن عمر ناهز الـ 84 عامًا عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» ناعية إياه، وذلك على إثر الهجوم والانتقادات التي طالتها في الساعات الماضية من رواد السوشيال ميديا لارتدائها اللون الأسود في صباح يوم الجمعة خلال جنازة سمير غانم وبكائها عليه، وفي المساء ارتدت فستانا باللون الأحمر ورقصت رفقة عمرو دياب في أحد الأفراح.

يسرا ارتدت الأسود في الصباح لتشييع جثمان سمير غانم وفي المساء ارتدت فستانا أحمرا للرقص في أحد الأفراح

وظهرت الفنانة يسرا مساء أمس الجمعة، في فرح خاص بأحد رجال الأعمال وهي ترقص وتغني بصحبة الفنان عمرو دياب، بالرغم من ظهورها في نهار يوم الجمعة وهي تقف في جنازة الفنان سمير غانم وهي تبكي فقدانه، الأمر الذي عرضها لانتقادات من متابعي السوشيال ميديا الذين هاجموها لعدم احترام حالة الحزن التي تنتاب الجميع بسبب رحيل أسطورة الكوميديا ومرض زوجته دلال عبدالعزيز.

وكانت الفنانة يسرا قد نعت رحيل سمير غانم على حسابها بـ«انستجرام» بقولها: «صديقي وحبيبي وحبيب الكل وجع القلب على فراقك مايتوصفش، كنت قيمة وقامة فنية لن تعوض، رسمت الضحكة على وشوش الملايين يا سمورة وغيابك واجع قلوبنا كلنا، إنا لله وإنا إليه راجعون، ربنا يصبرنا جميعًا على فراقك يا حبيبي ويصبر دنيا وإيمي ويشفي دلال قادر يا كريم».

ومع تهافت بعض المتابعين على صورتها مع سمير غانم للتعليق بانتقادات للفنانة يسرا وأن كلماتها وحزنها على الفنان الكبير لم يدم لساعات قليلة بدليل حضورها وصديقاتها إلهام شاهين وليلى علوي ولبلبة واللاتي تربطهن علاقة قوية بأسرة سمير غانم فرح أحد رجال الأعمال بعد ساعات قليلة من تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير.