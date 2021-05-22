تعرف على الآثار الجانبية للقاح كورونا.. ارتفاع بسيط في درجات الحرارة

قال الدكتور محمد صدقي، أستاذ ورئيس قسم الصدر بكلية الطب بجامعة الأزهر، إنّ الاختلاف بين أنواع لقاحات كورونا المختلفة قليلة جدا، مؤكدا في الوقت ذاته أنّ جميعها فعالة وآمنة على الصحة.

وأوضح صدقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند النعساني مقدمة برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد اليوم السبت، أنّ ما يهم في اللقاح 3 أمور، الفعالية والأمان وأن يكون مرّ على 3 مراحل لإثبات أنّه آمن وفعال.

وأشار إلى أنّ الآثار الجانبية المعتادة جراء تلقي لقاح كورونا، عبارة عن احمرار وحكة في مكان تلقي اللقاح مع احتمالية ارتفاع درجات حرارة بسيط من ساعتين إلى يوم واحد.

وقال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، إنّه لا صحة لما يتم تداوله بانتشار سلالة الفطر الأسود في مصر بين مصابي فيروس كورونا، مضيفا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنّه لا داعٍ لإثارة الذعر المواطنين وإثارة البلبة على مواقع التواصل الاجتماعي، وحال ظهور أي مرض معدي أو سلالة جديدة لفيروس كورونا سيتم الإعلان عنها حرصا على سلامة المواطنين في المقام الأول.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي، أنّ مصر تمتلك نظاما لترصد الأوبئة على أعلى مستوى، وهناك غرف عمليات منعقدة بشكل مستمر لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا أو غيره من الأمراض المعدية.

وفي سياق متصل، كان شقيق الفنان الراحل، قال إنّ الفنان سمير غانم صرح توفي نتيجة إصابته بمرض الفطر الأسود، وهو مرض يصيب بعض الحالات المصابة بكورونا أو تلك التي تعافت، وظهر أثره مؤخرا على عدد من الحالات في الهند، وفقا لوزارة الصحة الهندية.