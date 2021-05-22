عاجل.. «الصحة» تكشف حقيقة وجود الفطر الأسود بين مصابي كورونا

قال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، إنه لا صحة لما يتم تداوله بانتشار سلالة الفطر الأسود في مصر بين مصابي فيروس كورونا، مضيفا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه لا داعي لزعر المواطنين وإثارة البلبة على مواقع التواصل الاجتماعي وأنه في حال ظهور أي مرض معدي أو سلالة جديدة لفيروس كورونا سيتم الإعلان عنها حرصا على سلامة المواطنين في المقام الأول.

نمتلك نظام لترصد الأوبئة لمتابعة كل التطورات لحظة بلحظة

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي أن مصر تمتلك نظام لترصد الأوبئة على أعلى مستوى، وهناك غرف عمليات منعقدة بشكل مستمر لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا أو غيره من الأمراض المعدية.

وفي سياق متصل، كان شقيق الفنان الراحل إن الفنان سمير غانم صرح بأنه توفى نتيجة إصابته بمرض الفطر الأسود، وهو مرض يصيب بعض الحالات المصابة بكورونا أو تلك التي تعافت، وظهر أثره مؤخرا على عدد من الحالات في الهند، وفقا لوزارة الصحة الهندية.

ونفى الفنان حسن الرداد، زوج الفنانة إيمي سمير غانم، ابنة الفنان الراحل، أن يكون سمير غانم توفى بكورونا، وتوفى مساء الخميس الفنان الراحل سمير غانم، عن عمر ناهز الـ84 عاما، بعد إصابته بفيروس كورونا، الذي فاقم من إصابته المزمنة بمرض الكلى، ما سبب فشل كلوي، أدى في النهاية لتدهور الحالة الصحية والوفاة.

الجدير بالذكر أن الفطر الأسود أو «الفطر العفني» ظهرت إصابات عديدة به في دولة الهند مؤخرا عقب انتشار الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» بصورة كبيرة في الهند.