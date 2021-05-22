الفطر الأسود.. مرض انتهازي ضاعفه كورونا يهاجم الفك والعين ويؤدي للوفاة

تطورات متلاحقة يسببها فيروس كورونا المستجد، الذي بات يؤثر على العديد من أعضاء الجسم، بشكل متزايد، حتى انتشر تسببه بـ الفطر الأسود أو «الفطر العفني»، الذي ظهرت إصابات متعددة به في الهند.

إصابة سمير غانم بالفطر الأسود

وخلال الساعات الماضية، بعد جنازة الفنان الراحل سمير غانم، التي أقيمت في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، كشف شقيقه أن «سمورة» أصيب بالفطر الأسود، بعد تعافيه من كورونا، وقبل وفاته، في عينه اليمنى، قائلا إن ذلك «من أسوأ الأمور التي يتعرض لها الإنسان».

وأضاف أن سمير غانم كان في منتصف مرحلة الإصابة بكورونا، ليؤثر عليه الفيروس ويصاب بالفشل الكلوي والرئوي، لذلك كان في حالة «توهان» على حد تعبيره بسبب ارتفاع اليوريا في الدم، إلا أنه كان مدركا لمن كان يزوره في غرفته.

يتواجد بالبيئة والمأكولات.. ما هو مرض الفطر الأسود؟

أورد المجلس الهندي للأبحاث الطبية، الحكومي، عدة معلومات عن مرض الفطر الأسود، الذي ظهر مؤخرا بين المصابين بـ«كوفيد -19»، ومرضى يعانون من «ضعف المناعة»، وداء «السكري».

وتظهر أعراض المرض من خلال ألم الجيوب الأنفية، وانسداد الأنف من ناحية واحدة، وصداع نصفي، وألم الأسنان وتخلخلها، وحدوث تورم وتنميل، حيث ظهر لون أسود حول الأنف، وتشوش وازدواج في الرؤية.

فيما أكد الموقع الرسمي لمركز السيطرة على الأمراض «سي دي سي»، أن الفطر الأسود، هو عدوى فطرية خطيرة نادرة تسببها مجموعة من القوالب تسمى الفطريات المخاطية، المنتشرة في جميع أنحاء البيئة، بين الغرف والأسطح الرطبة والتربة والنباتات والخضروات والفواكه المتعفنة، مشيرة إلى أنه يتم علاجه عبر تلك الأدويةamphotericin B» و«posaconazole» أو«isavuconazole».

الفئات الأكثر عرضة لمرض الفطر الأسود

فيما ذكرت وزارة الصحة الهندية، أن الفئات الأكثر عرضة لعدوى الفطر الأسود، هم «مرضى فيروس كورونا المستجد، ومرضى السكري، والحاصلين على المنشطات، ومرضى السرطان، والمرضى الذين يحتاجون إلى زرع الأعضاء».

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استشاري مناعة يفسر أسباب انتشار الفطر الأسود بين مرضى كورونا: يتواجد بالجسم

ومن ناحيته، أكد الدكتور أمجد الحداد، استشاري المناعة، أن مرض الفطر الأسود، هو نادر ولكنه أمر موجود ومتعايش بين البشر والبيئة، حيث يسمى بـ «الفطر الانتهازي».

وأضاف الحداد، لـ«الوطن»، أن الفطر الأسود يوجد في الخلايا المخاطية بالمعدة في جسم الإنسان، ومتعايش به ولا يسبب المشاكل أو يهاجم الأجهزة حال توازن المناعة.

وأشار إلى أنه مؤخرا ظهرت مؤشرات عالية منه بالهند، نتيجة انتشار مرض السكري والإصابات بكورونا، موضحا أنه بسبب «كوفيد 19» تحتم على المصابين تناول أدوية كورتيزون ومثبطات المناعة لمواجهة الفيروس، ما تسبب في تراجع المناعة بعد الشفاء.

الحداد: الفطر الأسود مرض انتهازي قد يؤدي للوفاة

وتابع استشاري المناعة بأن الفطر الأسود استغل تلك الحالات بانتهازية لمهاجمة أجسادهم لصعف الجسم ولوجود أمراض مزمنة، حيث يبدأ بالظهور في الجيوب الانفية والعين، ما يتسبب في التهابات شديدة جدا وقد يؤدي الى الوفاة 50%.

ولفت إلى أنه في حال مهاجمة الفطر للعظام، فبعض الحالات تحتاج لعمليات جراحية بالفك السفلي أو العلوي، ويمكن تركيب تقويم للمريض أو إزالة جزء من الفك.