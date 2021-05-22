بطرح سيارة bZ4X.. تويوتا تعلن عن مفهوم جديد للسيارات الكهربائية

تتطلع شركة «تويوتا» إلى مستقبل يتم فيه تحقيق الحياد الكربوني، من خلال التسويق العملي لمجموعة من المنتجات بتقنيات الانبعاثات الصفرية.

لقد اتخذت الشركة، بصفتها رائدة في مجال الكهربة، خطوة كبيرة إلى الأمام اليوم من خلال طرح مفهوم Toyota bZ4X Concept، وهي رؤية لأول سلسلة عالمية من السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات والتي سيتم تقديمها تحت مظلة العلامة التجارية "Toyota bZ".

ينضم مفهوم Toyota bZ4X Concept إلى مجموعة كاملة من السيارات المكهربة، وتخطط تويوتا للتوسع إلى حوالي 70 طرازًا كهربائيًا على مستوى العالم بحلول عام 2025.

وستضم هذه التشكيلة المستقبلية 15 سيارة BEV مخصصة، بما في ذلك سبعة تحمل لقب العلامة التجارية bZ (Beyond Zero).

بالإضافة إلى ذلك، تعتزم تويوتا توفير الكهرباء لمجموعة شاحنات البيك أب في المستقبل القريب، وستساعد هذه المجموعة المتنوعة من المنتجات المكهربة في دفع شركة Toyota نحو هدفها المتمثل في تحييد الكربون بحلول عام 2050.

قال بوب كارتر، نائب الرئيس التنفيذي للمبيعات: "يشير مفهوم Toyota bZ4X إلى خيار آخر في محفظتنا الكهربائية القوية بالفعل، في تويوتا، نحن شركة محورها الإنسان العميل هو الرئيس التنفيذي لدينا وسيقرر في نهاية المطاف التقنيات التي ستقودنا نحو مستقبل محايد للكربون، ونعتزم أن نكون هناك مع المنتجات والتقنيات التي تلبي الاحتياجات المتنوعة للعملاء في جميع أنحاء العالم".

تم تطوير مفهوم تويوتا bZ4X SUV بشكل مشترك مع سوبارو، ينقل المفهوم جودة Toyota الأسطورية والمتانة والموثوقية طويلة المدى، جنبًا إلى جنب مع قدرات الدفع الرباعي في سوبار ولتحقيق تجربة قيادة مريحة وجذابة.

يتميز مفهوم تويوتا bZ4X SUV بقاعدة عجلات طويلة مع بروزات قصيرة، مما ينتج عنه تصميم مميز مع مساحة داخلية واسعة.

وجرى تصميم المقصورة الداخلية لتعزيز راحة السائق وثقته على الطريق، ويساعدان أيضًا في زيادة الرؤية للمساعدة في القيادة الآمنة والآمنة.

تخطط شركة تويوتا لإنتاج سيارة تويوتا بي زد 4 إكس في اليابان والصين؛ وتأمل أن تبدأ مبيعات النموذج في جميع أنحاء العالم بحلول منتصف عام 2022.