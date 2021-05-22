شروط السفر للسعودية من مصر 2021.. «المحطة الترانزيت» فرصة المصريين

منذ أن أعلنت السلطات السعودية رفع حظر السفر عن المواطنين السعوديين إلى الخارج باستثناء 13 دولة، أصبح الحديث عن شروط السفر للسعودية من مصر 2021 الشغل الشاغل لدى كثيرين، خصوصا إذا وضع في الاعتبار حجم المصريين الذين يرغبون في السفر إلى المملكة، إلا أن مسألة دخول الرحلات المصرية إلى السعودية لا تزال معلقة في إطار الإجراءات الاحترازية، في وقت تحدث السفارة السعوية بالقاهرة عن بعض الاستثنائات يتم توضيحها.

3 إجراءات ضمن شروط السفر للسعودية من مصر 2021

وحول شروط السفر للسعودية من مصر 2021، أوضحت السفارة السعودية في بيان أمس أن هناك 3 شروط أساسية، أولها عمل فحص PCR لمن هم فوق 8 أعوام قبل السفر بنحو 72 ساعة، فيما عدا المواطنين السعوديين.

والشرط الثاني الذي ذكرته السفارة السعودية بالقاهرة بشأن شروط السفر للسعودية من مصر 2021، الخضوع للحجر المؤسسي لمدة 7 ايام وإجراء 2 فحص PCR، الأول عند الوصول والثاني بعد مرور 6 أيام في الحجر المؤسسي.

أما الشرط الثالث الذي جاء في بيان السفارة السعودية بخضو شروط السفر للسعودية من مصر 2021، فإنه على جميع الركاب المنطبق عليهم قواعد الحجر المؤسسي دفع قيمة الحجر المؤسسي قبل السفر من خلال مكاتب بيع مصر للطيران أو مركز خدمة عملاء مصر للطيران 1717 من خلال إصدار قسيمة (EMD) سيتوجب تقديمها عند إنهاء إجراءات السفر.

شروط السفر للسعودية من مصر 2021.. فئات مستثناة

وفي إطار شروط السفر للسعودية من مصر 2021، وضع بيان السفارة السعودية ثلاثة اُستثناءات من الشروط السابقة للفئات التالية بشرط تقديم المستندات الدالة على خضوعهم للاستثناء على النحو التالي:

- استثناء الوفود الرسمية ممن يحملون تأشيرة دبلوماسية والدبلوماسيون وعوائلهم المقيمين على أن تتم تطبيق إجراءات الحجر الصحي في منازلهم حسب ما تعتمده وزارة الصحة.

- استثناء المواطنين والمواطنات وزوجة المواطن، وزوج المواطنة، وأبناء وبنات المواطنة والعمالة المنزلية المرافقة لأي من الفئات المذكورة «على أن يطبق على غير المحصنين منهم الحجر الصحي المنزلي لمدة 7 أيام، وأن يتم إجراء فحص PCR لهم في نهاية مدة الحجر ابتداءً من اليوم السادس مع تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تحددها وزارة الصحة».

- استثناء الكادر الطبي الممارس الصحي الذي يتبع قطاع حكومي يُعفى من الحجر المؤسسي فيما يتوجب على عوائلهم وعلى الممارسين الصحيين العاملين في القطاع الخاص الحصول على الحجر الصحي المؤسسي.

- استثناء الممارس الصحي الذي يتبع قطاع حكومي يعفى وعوائلهم التي تقل أعمارهم عن 18 سنة من الحجر المؤسسي على أن يكون حجر منزلي.

- استثناء الممارس الصحي وعوائلهم الذي يعمل في القطاع الخاص والمحصنين طبقا لتطبيق توكلنا يعفى من الحجر المؤسسي.

- استثناء الممارس الصحي وعوائلهم الذي يعمل في قطاع خاص وأكمل 14 يوما منذ تلقيه كامل جرعات لقاح كورونا خارج المملكة بأحد اللقاحات المعتمدة بالممكلة «جرعتين من لقاح فايزر - بايونتك أو جرعتين من لقاح أكسفورد - أسترازينيكا أو جرعتين من لقاح مودرنا أو جرعة واحدة من لقاح جونسون»، مع تقديم ما يثبت ذلك وفق متطلبات التي تضعها وزارة الصحة.

- يستثنى أيضا من عمل الفحصين «PCR» للقادمين من خارج المملكة العربية السعودية جميع من هم دون سن الثامنة.

شروط السفر للسعودية من مصر 2021.. اتحاد المصريين يوضح حقيقة «الترانزيت»

وحول شروط السفر للسعودية من مصر 2021، أوضح عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في السعودية، في اتصال هاتفي لـ«الوطن»، أن المصريين الراغبين في السفر إلى السعودية سيكون عليهم الخضوع للحجر الصحي 14 يوما في إحدى الدول التي لم يعلق بها الطيران إلى المملكة، مثلا أن يذهب إلى البحرين أو كينيا أو السودان، أي أن هذه الدولة ستكون كمحطة ترانزيت له قبل دخول السعودية.

وأوضح كذلك «حنفي» بشأن شروط السفر للسعودية من مصر 2021، أنه سيكون على المواطن المصري الراغب في السفر إلى السعودية كذلك، الخضوع إلى حجر مؤسسي بأحد الفنادق بالمملكة العربية السعودية المعتمدة من قبل وزارة الصحة السعودية لمدة 7 أيام على نفقته الخاصة على أن يتم عمل مسحة «pcr» في اليوم السادس من الحجر الصحي، أيضا على نفقته الخاصة.

شروط السفر للسعودية من مصر 2021.. متى تعود الرحلات المصرية المباشرة إلى المملكة؟

وفي سياق الحديث عن شروط السفر للسعودية من مصر 2021، ومسألة عودة الرحلات المصرية، أكد «حنفي» أن الحال يبقى على ما هو عليه، أي أنه حتى الآن لم يصدر أي جديد بشأن استقبال الرحلات المباشرة من مصر إلى المملكة العربية السعودية للمصريين، إذ أن هناك رحلات لنقل المواطنين السعوديين مباشرة والمستثنون كالدبلوماسيين.

ولفت نائب رئيس اتحاد عام المصريين في السعودية إلى أن المملكة كانت رفعت حظر السفر عن المواطنين السعوديين إلى جميع الدول باستثناء 13 دولة ليس من بينهم مصر.