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محمود مسلم

السعودية تنفي فرض رسوم على الراغبين في السفر إلى مصر

كتب:

الوطن
09:25 م | الأحد 16 مايو 2021
السعودية

السعودية

لاحظت سفارة المملكة العربية السعودية قيام بعض وسائل الإعلام بنشر خبر تحت عنوان «الحكومة السعودية تفرض رسوما على الراغبين في السفر إلى مصر»، وذلك خلافاً لبيانها المنشور في حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتود السفارة أن توضح أن بيانها جاء ردا على استفسارات المواطنين السعوديين حول الإجراءات المتبعة عند الوصول إلى الأراضي المصرية ومن بينها فرض رسوم تأشيرة دخول في المطارات المصرية بمبلغ 25 دولارا أمريكيا والمطبقة من قِبَل الحكومة المصرية منذ 14 مارس 2021 على القادمين إليها، وبعدم وجود أي رسوم مفروضة من المملكة على المسافرين لمصر، ولذلك جرى التنويه.

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