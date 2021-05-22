شاكر: «القراءة الموحد» يضمن إصدار فاتورة كهرباء صحيحة بنسبة 100%

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، نجاح برنامج القراءة الموحد منذ تفعيله في القضاء على القراءات الشاذة والوهمية، بهدف إصدار فاتورة صحيحة بنسبة 100% بشكل يعبر عن الاستهلاك الفعلي للمشتركين ضمن خطط التطوير التي تنفذها الوزارة لتقديم خدمات متميزة بشكل يرضي المواطن، لافتا إلى أن البرنامج يجبر العاملين بإدارة الكشف على النزول للمشترك وتسجيل قراءته الفعلية لاعتماده على التقاط صورة للعداد ليتمكن من تسجيل القراءة.

تسجيل أول قراءة من خلال التقاط صور لعداد المشترك

وأشار شاكر لـ«الوطن» أن برنامج القراءة الموحد تم تصميمه على أساس أن الجهاز الخاص بتسجيل القراءة لا يمكن أن يعمل إلا من أمام العداد الخاص بالمشترك، لافتا إلى أنه يتم تسجيل أول قراءة من خلال التقاط صور لعداد المشترك ليتم تسجيل القراءة من خلال الصورة، لذلك يصعب التلاعب في هذا البرنامج ويضمن حق الدولة والمواطن، حيث تحصل الدولة على مستحقاتها ويسدد المشترك استهلاكه الفعلي فقط.

يحتفظ بصور للعداد لمدة 3 أشهر للرجوع إليها عند وجود شكوى

قال شاكر إن برنامج القراءة الموحد يرسل نسختين من صورة العداد من خلال الإنترنت لشركة توزيع الكهرباء، ونسخة لشركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء، للتأكد من وجود نسخة احتياطية للقضاء على كل أوجه الفساد أو التلاعب فى استهلاكات المشتركين، لافتا إلى أن البرنامج يحتفظ بصور لمدة 3 أشهر للعداد، للرجوع إليها عند وجود شكوى من المشترك وبعد هذه المدة تحذف تلقائيا ويتبقى قراءات عدادات الكهرباء فقط.

99.7 % نسبة دورة كشف برنامج القراءة الموحد في أبريل الماضي

وأشار شاكر إلى أن ما تم كشفه ببرنامج القراءة الموحد عن عدد القراءات خلال دورة الكشف لإصدار شهر أبريل الماضي بلغ 27 مليون و55 ألفا و234 قراءة من إجمالي 27 مليون و111 ألفا و407 مشتركين، بنسبة 99.7٪ من إجمالي عدد المشتركين المستهدف قراءة عداداتهم على مستوى 9 شركات توزيع بمحافظات الجمهورية.