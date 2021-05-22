«التعليم» تمنع دخول الطالب للامتحان التجريبي بالهاتف المحمول

تستعد مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، بعدد من المحافظات لعقد الامتحان التجريبي الثاني لشهر مايو الحالي لطلاب الثانوية العامة 2021، غداً الأحد، وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتعقيم اللجان الامتحانية، وتخصيص بوابات تعقيم على أبواب المدارس، وشددت المدارس على ضرورة عدم اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان الامتحانية.

وأكد ناصر شعبان، مدير الإدارة التعليمية بمحافظة الجيزة، أنّه جرى الانتهاء من الاستعدادات المتعلقة بعقد الامتحان التجريبي الثاني لطلاب الصف الثالث الثانوي، موضحا أنّه سيتم قياس درجة حرارة الطلاب والمعلمين قبل السماح لهم بدخول لجان الامتحان.

وأضاف «شعبان» في تصريحات لـ«الوطن»، أنّه غير مسموح بدخول الطالب للجنة الامتحانية باصطحاب الهاتف المحمول، وجرى التأكيد على جميع المدارس بتفتيش الطلاب قبل السماح لهم بدخول اللجنة الامتحانية، وسيتم توزيع الطلاب على اللجان الامتحانية بما يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي.

وأوضح أنّه مسموح للطالب بكتابة كود الامتحان في ورقة خارجية ودخول اللجنة الامتحانية بها، مشددا على جميع الطلاب بضرورة ارتداء الكمامة الطبية وعدم خلعها داخل اللجان.

من جانبه، قال حسين عبدالحكيم، مدير إدارة مدرسة السعيدية الثانوية العسكرية بنين بمحافظة الجيزة، إنّ المدرسة بها أكثر من 2300 طالب يؤدون الامتحان التجريبي غدا، وسيتم توزيع الطلاب بواقع 14 طالبا في كل لجنة امتحانية للحفاظ على التباعد الاجتماعي بينهم.

وأضاف «عبدالحكيم» لـ«الوطن»، أنّه جرى تكثيف الإجراءات الاحترازية في المدرسة كتعقيم وتطهير اللجان الامتحانية، ومنع التجمعات في فناء المدرسة للحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وأكدت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، تكثيف الاستعدادات النهائية لعقد الامتحان التجريبي واتباع التعليمات التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن الحفاظ على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.