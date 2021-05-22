تطبيق تنويهات لوزارة التربية والتعليم.. دليل الحصول على كود الامتحان 

للامتحان الإلكتروني طبيعة مختلفة، سواء في طريقة الحصول على الأسئلة أو طريقة الإجابة عليها، وهو ما يسعى الطلاب دائماً للتدريب عليه، ويعتبر تطبيق تنويهات لوزارة التربية والتعليم هو دليل طالب الثانوية العامة 2021 للحصول على كود الامتحان التجريبي الذي يعقد غداً الأحد، وسط إجراءات احترازية مشددة للتصدى لفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة، أن الامتحان التجريبي لعقد بنظام الأسئلة الجديد التي تقيس مدى فهم وإدراك الطالب لمخرجات التعلم، بالإضافة إلى مدى تأهيل المدارس للامتحانات النهائية التي تعقد إلكترونياً على التابلت.

تفعيل تطبيق تنويهات لوزارة التربية والتعليم من خلال توصيل جهاز التابلت بالواي فاي

تطبيق تنويهات لوزارة التربية والتعليم، يحصل من خلاله الطالب على كود الامتحان من خلال مجموعة من الخطوات، والتي تتمثل في فتح التطبيق والضغط على زرار شبه الجرس أعلى يسار شاشة التابلت، ثم إدخال كلمة المرور والباسورد الخاصين بالطالب، ولفتت الوزارة إلى أنه يجب على الطالب التأكد من تفعيل التطبيق جيداً قبل أداء الامتحان.

لتفعيل تطبيق تنويهات لوزارة التربية والتعليم، يجب على الطلاب توصيل جهاز التابلت بواي فاي لفترة معينة، وفي حالة عدم تفعيله يقوم الطالب بفتح تطبيق Knox manage ثم الضغط على «3 شرط بأعلى اليسار على شاشة التابلت، والضغط على Application Store ثم تظهر للطالب أيقونة تحمل اسم تنويهات، وتحميل التطبيق».

«شوقي»: الامتحان التجريبي يعقد إلكترونياً في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الامتحان التجريبي يعقد على جهاز التابلت في المدارس في لجان ؤمنة ومراقبة جيداً، لتدريب الطلاب على طبيعة أسئلة الامتحان النهائي، مشدداً على الطلاب بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات، والاستفادة من المنصات التعليمية التي وفرتها الوزارة.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أن الوزارة حريصة على رصد المشكلات التي تواجه الطلاب في الامتحانات التجريبية والعمل على حلها، موضحاً أنه سيتم الإعلان عن مجموعة من الحلول التي ستلجأ إليها الوزارة لتفادي أي مشكلة تحدث بسبب السيستيم.